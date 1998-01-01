4 خطوات لتفادي النفور بين الزوجين

وكالات / سما /

في ظل كثرة المشاكل التي تحيط بالزوجين، قد تشعرين بالنفور من الطرف الآخر نتيجة الانشغالات اليومية وعدم التعبير عن الحب كما في السابق، الامر الذي يشعر الزوجين بالاحباط والرغبة في الانفصال.

تفادي الانتقادات المؤذية

من الضروري أن يحرص الطرفين على تفادي الانتقادات المؤذية والكلام الجارح نتيجة كل تصرّف أو قرار لا يرغب به الطرف الآخر. فهذه المشكلة تتفاقم مع الوقت وتؤدي الى النفور بين الزوجين، وقد تصل الى حد الانفصال.

تخصيص الوقت الكافي للشريك

لا يجب أن يهمل الزوج زوجته بسبب انشغالات العمل والاجتماعات اليومية التي يقوم بها ليلاً ونهاراً. فمن الضروري الاهتمام بالشريكة وتخصيص الوقت الكافي لها، كي تشعر أنها ما زالت من الاشخاص المهمين في حياتك. بدورها على الزوجة التوفيق بين اهتمامها بأطفالها وبزوجها بحد سواء، مع الحرص على القيام سوياً بالعديد من النشاطات والهوايات المشتركة.

الابتعاد عن الروتين

يؤدي الملل والروتين في الحياة الزوجية الى النفور في العلاقة بين الشريكين. فهذه الاسباب هي من أبرز المشاكل التي قد تعانيها في حال عدم ايجاد الحلول السريعة لتجديد العلاقة، والقيام بخطوات حيوية تنعش العلاقة الزوجية وتبعد عنها خطر الطلاق.

التخطيط للمفاجآت وتقديم الهدايا

من الضروري عدم اهمال تقديم الهدايا لزوجتك والتخطيط لمفاجآت سارة تجدّد العلاقة وتبعد مخاطر النفور والملل عن الحياة الزوجية. بدورك عليك تخصيص الوقت الكافي للخروج برفقة زوجك لتناول العشاء أو السفر لأيام قليلة بعيداً عن صخب العائلة والحياة.