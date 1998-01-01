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حماس تتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث المصالحة والتوتر في غزة

الثلاثاء 03 يوليو 2018 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث المصالحة والتوتر في غزة



غزة / سما/

كشف مصدر مطلع في حركة حماس، أن الحركة تلقت دعوة رسمية اليوم، من مصر، لزيارة القاهرة، لبحث عدة ملفات، ومنها "المصالحة الفلسطينية" المتعثرة، والأوضاع الأمنية المتوترة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأناضول التركية، إن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، من رئيس الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة المصرية، ودعاه فيه لزيارة القاهرة.ورجّح المصدر استجابة حركة حماس للدعوة المصرية، وزيارة القاهرة بوفد رسمي رفيع المستوى.

ومن المتوقع أن يبحث وفد حماس، عدة قضايا، من أبرزها ملف المصالحة الفلسطينية المتعثرة.كما سيبحث الوفد- بحسب المصدر- الأوضاع المتوترة على قطاع غزة مع إسرائيل، والتي تزداد سخونة يوما بعد يوم، وتُنذر باندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين.

وكان عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد قال أمس في تصريحات صحفية، إن مصر وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة لبحث ملف المصالحة.

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