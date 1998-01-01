فندق خاص بالكلاب بخدمات خيالية!

غرائب وعجائب

افتتح مستثمرون في ولاية كاليفورنيا فندقا فخما للكلاب من فئة 5 نجوم مزودا بكاميرات فيديو تسمح للمالكين بمشاهدة حيواناتهم الأليفة والاطمئنان على راحتها وموفور سعادتها وكرم استضافتها.

ويضم هذا الفندق حوض سباحة وصالة ألعاب رياضية وغرفا بأسرة وثيرة الفراش، فضلا عن كاميرات ويب تنقل باستمرار كل شاردة وواردة لمعشر الكلاب، بحيث يمكن متابعتها ومعرفة أحوالها وأوضاعها، وفقا لصحيفة Daily Mail.

ومن أجل تخفيف التعب العضلي للكلاب، أثناء تدريبها في صالة الألعاب الرياضية، يقوم مدلكون مختصون بتقديم جلسة تدليك مريحة، بالإضافة إلى خدمة حمامات الطين مع المنثول.

ويسهر الفندق ليس فقط على راحة ضيوفه من الكلاب ورشاقة قوامهم، بل وعلى تقديم أشهى ما طاب ولذّ لها من أطباق المأكولات، فيقدم لها إفطارا من البسكويت الناعم مع الزبادي اليوناني، أما وجبة العشاء فتحتوي على الدجاج المقلي والديك الرومي المطبوخ والبطاطا المهروسة، وعلاوة على ذلك يقوم الطبّاخون بإعداد حلويات خاصة بـ"السادة" الكلاب أيضا، على سبيل المثال "فرحة كرانبيري" وحلويات أخرى مزينة بالشموع في أعياد ميلادها.

ومن الممكن أيضًا إقامة حفلات تسلية وترفيه للكلاب في صالات مخصصة داخل الفندق، وكذلك تنظيم حفلات الزفاف وأعياد الميلاد. خاصة وأن تكلفة المعيشة هنا في هذا الفندق "ليست مرتفعة كثيرا" وتبلغ حوالى 100 دولار في اليوم للكلب الواحد!.