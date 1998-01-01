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فيديو صادم.. فتاة تلقي بنفسها تحت عجلات القطار بمصر!

الثلاثاء 03 يوليو 2018 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو صادم.. فتاة تلقي بنفسها تحت عجلات القطار بمصر!



غرائب وعجائب

رصدت كاميرات المراقبة في محطة قطار “مترو الأنفاق” في مصر لحظة انتحار فتاة تحت عجلات الخط الأول للمترو، بإلقاء نفسها أمام القطار لتلقى مصرعها على الفور.

وأثارت الفتاة، التي أنهت حياتها في “مترو الأنفاق” بالخط الأول”المرج – حلوان”، جنوبي القاهرة، جدلًا، خاصة وأن متعلقاتها الشخصية خلت من أي أوراق أو متعلقات تثبت هويتها، بحسب أفراد الأمن.

وتعطّلت حركة المترو لساعات، الأحد، بعد واقعة الانتحار، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية والكشف على جثة الفتاة، التي يبدو من المقطع أنها اختارت توقيتًا مبكرًا في الصباح، يندر فيه تواجد الركاب بالمترو الذي يعمل من الخامسة صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وأظهر المقطع الفتاة وهي تنتظر قدوم القطار بمحطة “ماري جرجس”، لتلقي بنفسها بشكل يضمن وفاتها على قضبان القطار.

ناشطون مصريون زعموا أن من أسباب انتحار الفتاة معاناتها من مشادات دائمة بين والدها ووالدتها، كذلك الحديث عن معاناتها الدراسية، وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل.

#فتاة #القطار #مصر

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