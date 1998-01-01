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قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات تصيبك بهذه الأمراض!

الثلاثاء 03 يوليو 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات تصيبك بهذه الأمراض!



وكالات / سما /

نشرت جامعة غلاسكو الأسكتلندية، دراسة حديثة حذرت من قضاء الكثير من الوقت أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر، حيث خلصت الدراسة إلى وجود علاقة بين الاستخدام المفرط للشاشات والإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وأشارت الدراسة إلى أن المخاطر المرتبطة بالسلوكيات التي تتسم بقلة الحركة، ومنها قضاء وقت طويل أمام الشاشات، قد لا تكون هي نفسها بالنسبة للجميع، موضحة أن العلاقة بين الاستخدام المفرط للشاشات وتدهور الحالة الصحية يزداد الضعف عند الأشخاص الذين يفتقدون النشاط البدني.

وخلص الباحثون إلى هذه النتائج بعدما حللوا الوقت الذي أمضاه نحو 390 ألف شخص، أمام شاشات التلفزيون والكمبيوتر أثناء وقت فراغهم.

ورغم النتائج السلبية للدراسة فإنها قد تكون حافزًا للبعض من أجل تغيير سلوكهم البدني، حيث أكد الباحثون أن هذه البيانات ربما تكون فعالة باستهدافها الأشخاص الذين يمتلكون لياقة بدنية وقوة أقل، وذلك بهدف تغيير سلوكهم الذي يتسم بقلة الحركة”.

#الشاشات #العيون #القلب

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