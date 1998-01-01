GoSho أقوى جهاز عرض ضوئي مصغر بجودة عالية

وكالات / سما /

ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من أجهزة العرض الضوئي المصغرة المتنوعة، وتعد شركة 1byone الناشئة أحدث الشركات التي تحاول دخول هذا السوق من خلال جهاز العرض الضوئي المصغر الجديد GoSho، حيث أطلقت الشركة حملة حشد مصادر عبر منصة التمويل الجماعي الشهيرة Indiegogo، ويأتي جهاز GoSho على شكل مكعب بقياس 3.5 إنش، وإلى جانب حجمه المصغر، فإنه قادر على العمل لمدة تصل إلى أربع ساعات من عمر البطارية، مما يجعله أصغر جهاز عرض ضوئي عالي الدقة متعدد الاستخدامات وقابل للإطلاق في أي وقت قريب.

وتمتلك شركة 1byone الناشئة الواقع مقرها بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا خبرة واسعة في تصنيع وتوزيع منتجات التكنولوجيا المتطورة مثل جرس الباب الفيديوي، وأنظمة الأمن، وملحقات الهاتف، وهوائيات التلفزيون، ومكبرات الصوت، وغيرها من المنتجات، بحيث تحاول الشركة تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية التي تمكنها من نشر علامتها التجارية في جميع أنحاء العالم.

ويوفر الجهاز إمكانية عرض المحتوى بجودة عالية الوضوح عبر شاشة بقياس 200 إنش، مع قدرة سطوع تصل إلى 180 شمعة في المتر، وهو السطوع الأمثل الذي يمكن أن تتوقعه من جهاز عرض صغير مثل هذا، مما يجعل GoSho يتفوق على جميع أجهزة العرض الصغيرة الأخرى المتواجدة في السوق من خلال السطوع الفائق ومستويات التباين والوضح التي لا تضاهى.

ويفتخر GoSho بأنه جهاز عرض بدقة 1080×1920 بيكسل، بالإضافة إلى تضمنه مكبرات صوت مدمجة، ومجموعة متنوعة من الميزات الذكية، حيث يتواجد مكبر الصوت في الجهة الأمامية من الجهاز أسفل عدسة العرض، مع فتحات تهوية على كل جانب، بينما تتضمن الجهة الخلفية منافذ متنوعة مثل منفذ الطاقة ومنفذ HDMI ومنفذ USBإلى جانب زر الطاقة الخاص بجهاز العرض الصغير.

كما يعمد جهاز العرض إلى تحويل المكان إلى مسرح سينما مصغر، وذلك عبر توفير جودة صور مذهلة، حيث تعتبر جودة الصور واحدة من الأشياء القليلة التي ينبغي معرفتها قبل شراء جهاز عرض ضوئي، مع عرض فيديوهات عبر مدخل HDMI بدقة 1080×1920 بيكسل بمعدل 60 هيرتز ومعدل تأخير منخفض.

ويجري تشغيل GoSho من خلال نسخة من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد تسمى GoSho 1.0 OS، والتي تقدم واجهة مستخدم مصممة بشكل فريد وسهل الاستخدام لمساعدة المستخدم على عرض الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب وغيرها بسهولة وسرعة، حيث أنه قادر على تشغيل المحتوى الخاص بخدمات مثل نيتفليكس ويوتيوب وخدمات بث الوسائط الأخرى، مع متجر تطبيقات كامل، والذي يتيح لك تنزيل برمجيات مثل Microsoft Word أو Powerpoint بالإضافة إلى طرق أخرى للاستفادة من هذا الجهاز.

ويمكن توصيل جهاز العرض الضوئي المصغر سلكيًا أو لاسلكياً، حيث أنه يعرض الصور بسهولة عبر أي سطح مستو من خلال تقنية البلوتوث، وبالرغم من أن الجهاز يبدو صغير الحجم لكنه قادر على توفير تجربة بصرية كاملة بطريقة غير مسبوقة، حيث أنه متوافق تماما مع جميع أنواع الأجهزة لتقديم تجربة بصرية أكبر، وهو يعمل مع أجهزة الألعاب والهواتف الذكية وأجهزة الحاسب المحمولة والمساعدات الصوتة الرقمية أليكسا من أمازون ومساعد جوجل.

ويأتي مع جهاز تحكم عن بعد يستخدم من أجل التنقل بين واجهة جهاز العرض، حيث يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل جيد فيما يتعلق بالاختيار السريع لطريقة الإدخال أو لاختيار تطبيق من أجل تشغيله، مما يجعل جهاز العرض الضوئي الصغير GoSho مثيرًا للإعجاب، فهو يتناسب إلى حد بعيد مع ما تدعيه شركة 1byone، بالإضافة إلى امتلاكه بعض التكنولوجيا الرائعة، وكل ذلك ضمن صندوق صغير الحجم.

وفي حال كنت تبحث عن جهاز عرض خفيف الوزن يتميز ببطارية بسعة 11 ألف ميلي أمبير وتكنولوجيا فريدة وتصميم جذاب وميزات عالية الأداء لاستخدامه أثناء التنقل أو لتشغيل المحتوى من خلال جهاز متوافق مع منفذ HDMI، فيجب أن يكون GoSho حلاً جديراً بالنظر، وهو متاح حاليًا للطلب المسبق من خلال Indiegogo بتكلفة تصل إلى حوالي 299 دولار أمريكي، على أن يتم بيعه لاحقًا بتكلفة 499 دولار أمريكي.