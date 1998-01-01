132 مولودا يوميا بغزة الشهر الماضي

غزة / سما /

أظهرت إحصائية لوزارة الداخلية بغزة – الشق المدني، اليوم الثلاثاء، أن القطاع شهد ولادة 3966 مولودا جديدا، بمعدل 132 مولودا يوميا، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ووفقا للإحصائية، فإن 280 حالة تبليغ عن وفاة تمت خلال الشهر ذاته، بواقع 9 حالات يوميا.

وبينت الإحصائية، أن 53% من المواليد ذكور، بواقع ألفين و108 مواليد جدد، مقابل 47% إناث بواقع 1858 مولودا.

وسجل لدى محافظة مدينة غزة، 1386 مولودا جديدا، و794 في خانيونس، و710 في الشمال، و561 في الوسطى، و515 في رفح.

فيما أبلغ عن 280 حالة وفاة خلال الشهر ذاته، بواقع 57% للذكور بواقع 160 حالة وفاة، مقابل 43% للإناث بواقع 120 حالة وفاة.

وسجل بمحافظة مدينة غزة، 91 حالة، و62 في خانيونس، و37 في الوسطى، و57 في الشمال، و33 في رفح.