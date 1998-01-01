جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

132 مولودا يوميا بغزة الشهر الماضي

الثلاثاء 03 يوليو 2018 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
132 مولودا يوميا بغزة الشهر الماضي



غزة / سما /

 أظهرت إحصائية لوزارة الداخلية بغزة – الشق المدني، اليوم الثلاثاء، أن القطاع شهد ولادة 3966 مولودا جديدا، بمعدل 132 مولودا يوميا، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ووفقا للإحصائية، فإن 280 حالة تبليغ عن وفاة تمت خلال الشهر ذاته، بواقع 9 حالات يوميا.

وبينت الإحصائية، أن 53% من المواليد ذكور، بواقع ألفين و108 مواليد جدد، مقابل 47% إناث بواقع 1858 مولودا.

وسجل لدى محافظة مدينة غزة، 1386 مولودا جديدا، و794 في خانيونس، و710 في الشمال، و561 في الوسطى، و515 في رفح.

فيما أبلغ عن 280 حالة وفاة خلال الشهر ذاته، بواقع 57% للذكور بواقع 160 حالة وفاة، مقابل 43% للإناث بواقع 120 حالة وفاة.

وسجل بمحافظة مدينة غزة، 91 حالة، و62 في خانيونس، و37 في الوسطى، و57 في الشمال، و33 في رفح.

أخبار ذات صلة

محطة كهرباء غزة - ارشيف

اسرائيل تعلن : 600 ألف لتر سولار لتشغل محطات الكهرباء بغزة يوميا لضمان 8 ساعات وصل

الهيئة المستقلة : وفاة 16 مواطنا في ظروف غير طبيعية الشهر الماضي في فلسطين

شهداء فلسطينيون - ارشيف

مركز الحوراني : سقوط أربعة شهداء وتصعيد الاستيطان خلال الشهر الماضي

ماجد فرج - ارشيف

هارتس : ماجد فرج التقى وزير الخارجية الاميركي بومبيو في واشنطن الشهر الماضي

موظفو غزة

النقابة بغزة: تطمينات بإعلان زيادة براتب الموظفين الشهر الحالي

غزة:كافة الخطوط المصرية خارج الخدمة ..الكهرباء 3 ساعات يوميا فقط

الأكثر قراءة اليوم

شهيد وجريحان بنيران الاحتلال قرب رفح جنوب قطاع غزة

الآلاف في رام الله يرفضون "صفقة القرن" ويدعمون أبو مازن

اندلاع حريق هائل بالقرب من منزل ومزرعة "شارون" بسبب بالونات حارقة

تغريدة غامضة لمحمد صلاح تثير جدلا.. ماذا حملت؟

العالول: صفقة القرن لن تنجح والقيادة لن تتنازل عن الثوابت الفلسطينية

الجيش المصري يقتل 40 ارهابيا في سيناء

فيديو.. البرازيل إلى دور الربع بهدفين نظيفين في مرمى المكسيك

الأخبار الرئيسية

رواتب -ارشيفية

بدء صرف رواتب موظفي السلطة وهذه نسبة الخصم لموظفي قطاع غزة ..

محيسن

محيس: فياض لن يعود مطلقا و لجنة غزة العليا انهت مهامها وعالجت كافة القضايا

ميلادينوف - ارشيف

﻿ميلادينوف يتحرك بين تل أبيب ورام الله حاملا خطة جديدة لحل مشكلة غزة من «البوابة السياسية»

تخوف من اغتيال باراك.. الشاباك يخشى من "عمليات إيرانية" ضد أهداف إسرائيلية في الخارج

فيديو.. عزام الأحمد يكشف عن اتصالات مصرية مع الفصائل لتنفيذ اتفاق المصالحة