ديبالا يكسر صمته ويعلق على خروج الأرجنتين من كأس العالم

وكالات / سما /

كسر النجم الأرجنتيني باولو ديبالا صمته بشأن مشاركته الأولى في كأس العالم التي أقيمت في روسيا، وغادرها منتخب التانجو من دور 16 بعد الـهزيمة ضد فرنسا (3ـ4). والتي دخلها جوهرة يوفنتوس بديلا.

وخرج باولو ديبالا عن سكوته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قال عبر حسابه في إنستجرام:” هذه كانت أول بطولة كأس العالم لي، شعور عظيم. من المؤسف أننا لم نصل لما كنا نتوقعه. على أي حال أريد أن أشكر جميع المشجعين، مساندتهم لنا من البداية حتى النهاية، من داخل وخارج الأرجنتين، من الساحات والمدارس والوظائف. عاشت الأرجنتين!”

ديبالا هو قيمة عظيمة في يوفنتوس الإيطالي ، ولكن ليس كذلك في منتخب الأرجنتين.

ولاتزال قضية لعبه إلى جانب ميسي تثير التساؤلات. وتم توظيف باولو ديبالا في جميع مراكز خط الوسط في محاولة لخلق الانسجام المفقود بينه وبين نجم برشلونة، لكن سامباولي كان عاجزا عن إيجاد التوظيف المناسب لهما معا.