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كورتوا يعلق على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه

الثلاثاء 03 يوليو 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورتوا يعلق على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه



وكالات / سما /

علق تيبو كورتوا، حارس مرمى منتخب بلجيكا وتشيلسي الإنجليزي، على اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد معه، حيث أشار إلى أن أسرته الصغيرة ستلعب دوراً مهماً حول مستقبله في الفترة المقبلة، خاصة وأن أطفاله يعيشون في العاصمة الإسبانية، ويرغب في أن يكون قريباً منهم.

 

وقال تيبو كورتوا في تصريحات صحفية: “اللعب في ريال مدريد الموسم المقبل؟ لن أتحدث عن ذلك الآن، الشيء الوحيد الذي قلته دائماً هو أنني سأنظر بعد نهاية كأس العالم، الشيء الوحيد المُهم بالنسبة لي هو أطفالي، سأتخذ القرار الذي يناسبني على أفضل وجه”.

وتابع: “هذا لا يعني أنني لا أُحب العيش في لندن أيضاً، الفرق الوحيد هو أن أطفالي في مدريد، وأود أن يكونوا قريبين مني.. هذا لا يعني أيضاً أنني سأعود إلى مدريد ولكن بالنسبة لي أطفالي مهمون وسأفعل شيئاً لرؤيتهم أكثر”.

واختتم: “أطفالي هم أهم شيء بالنسبة لي، وتواصلي معهم أصبح أقل منذ عام ونصف، والتواصل عبر (فيس تايم) جميل، لكن رؤيتهم يكبرون شيء آخر.. أولادي سيلعبون دورا مهما في قراري”.

الجدير بالذكر أن تيبو كورتوا رفض تجديد عقده مع نادي تشيلسي، ومن المقرر أن يعود إلى إسبانيا عبر بوابة ريال مدريد الذي يرغب في تعزيز مركز حراسة المرمى، على الرغم من المستويات المميزة التي قدمها كيلور نافاس خلال السنوات القليلة الماضية.

 
#كورتوا #ريال مدريد

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