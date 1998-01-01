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الجماهير تختار لويس إنريكي لتدريب منتخب إسبانيا

الثلاثاء 03 يوليو 2018 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجماهير تختار لويس إنريكي لتدريب منتخب إسبانيا



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن اختيار الجماهير لويس إنريكي مدرب فريق برشلونة السابق، ليتولى مسؤولية تدريب اللاروخا في الفترة المقبلة.

وكان منتخب إسبانيا قد تعرض للكثير من المشاكل في الفترة الماضية، أولها قرار الاتحاد الإسباني بإقالة جولين لوبيتيجي من تدريب الفريق بعد تعاقده مع ريال مدريد بدون علم الاتحاد، وجاء فرناندو هييرو صاحب الخبرة القليلة في عالم التدريب لتولي المهمة قبل يوم واحد من انطلاق منافسات كأس العالم 2018 المقامة حاليًا على الأراضي الروسية.

والنتائج كانت سلبية بعد خروج منتخب إسبانيا من دور الستة عشر بعد خسارته بركلات الجزاء أمام أصحاب الأرض منتخب روسيا.

وقامت صحيفة “ماركا” باستفتاء على موقعه الإلكتروني، لاختيار المدرب القادم لمنتخب إسبانيا.

ووضعت في هذا الاستفتاء الكثير من المدربين الإسبان وهم “لويس إنريكي، فرناندو هييرو، ميتشيل، كيكي فلوريس، باكو خيمينيز، بيبي ميل، جريجوريو مانزانو، ألبرت كاليديس”.

والنتائج جاءت بنسبة كبيرة لتولي لويس إنريكي تدريب المنتخب بنسبة 38%، وجاء ميتشيل مدرب ملقا السابق في المركز الثاني بـ 11%، وكيكي فلوريس مدرب إسبانيول السابق بالمركز الثالث بـ 10%، بينما رأى 4% أن فرناندو هييرو يستمر ويحصل على فرصته كاملة.

#لويس إنريكي #منتخب إسبانيا

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