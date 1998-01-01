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التفاصيل المالية لعرض يوفنتوس لضم كريستيانو رونالدو

الثلاثاء 03 يوليو 2018 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
التفاصيل المالية لعرض يوفنتوس لضم كريستيانو رونالدو



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يعرض على كريستيانو رونالدو30 مليون يورو في الموسم لمغادرة ريال مدريد.

 

وظهرت العلاقة غير المتوقعة بين بطل إيطاليا والنجم البرتغالي لأول مرة على صحيفة “توتوسبورت” ، التي عادت اليوم لتشعل هذ الاهتمام بالكشف عن التفاصيل المالية للصفقة المرتقبة.

صحيفة “تورينو” الرياضية اليومية ، تزعم أن “بيانكونيري” على استعداد لتقديم عقد لمدة أربع سنوات بقيمة 30 مليون يورو في الموسم الواحد. وفقا للصحيفة ، فقد اتصلوا بالفعل بريال مدريد في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الانتقال.

يمتلك رونالدو بندًا لكسر عقده بقيمة مليار يورو، لكن يُعتقد أنه تم تخفيضه للأندية التي لا تمثل “المنافسين المباشرين”. ليس من الواضح ما إذا كان يوفنتوس سيقع تحت هذه الفئة ، حيث أنهم يتنافسون في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

ومع ذلك ، أفادت صحيفة “ماركا” بأن النادي الملكي ليس لديه نية في الاحتفاظ برونالدو غير السعيد ، الذي لديه بالفعل اتفاق شفهي مع السيدة العجوز.

ومن المتوقع أن يكسر رونالدو سلم الأجور في يوفنتوس، حيث أن جونزالو هيجواين هو اللاعب الأعلى دخلا في الفريق بـ 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويذكر أنه حتى لو كان الرقم الإجمالي لراتب رونالدو هو 30 مليون يورو، فهو ليس راتب صافي، إذ سينخفض إلى حوالي 17 مليون يورو سنويا مع احتساب الضرائب.

#يوفنتوس #كريستيانو رونالدو

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