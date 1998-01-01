وزارة الإعلام: موقف أستراليا مؤسف ويدعم عنصرية الاحتلال

رام الله / سما /

تأسف وزارة الإعلام على موقف أستراليا القاضي بوقف المساعدات المباشرة للسلطة الوطنية لمنع تحويلها للأسرى في سجون الاحتلال.

وتعتبر تصريحات وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن الدعم سيحوّل إلى صندوق المساعدات الإنساني للأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة، يتطابق مع القانون العنصري الإسرائيلي، ويتساوق مع نهب الاحتلال لأموالنا.

وتؤكد الوزارة أن قضيتنا ليست مطلبية أو مادية، بل سياسية بامتياز، وأن الاحتلال هو السبب المباشر في المقاومة، فالشهداء والأسرى والجرحى مارسوا ما فعلته كل شعوب الأرض، التي احتلت أوطانها، وسعت إلى استقلالها.

وتدعو دول العالم الحر إلى عدم الانحياز مع الاحتلال وممارسة الابتزاز السياسي والمالي ضد شعبنا، والانتصار لحقنا في مقاومة الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

وتقدر الوزارة عاليًا الدعم المعنوي والمادي والسياسي الذي تقدمه وقدمته دول العالم وهيئاته المختلفة لشعبنا ومؤسساته، دون شروط أو ابتزاز أو مساومة أو انحياز للاحتلال.