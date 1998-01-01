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استقالة غالبية اعضاء مجلس بلدية بيرزيت والمجلس بلا نصاب قانوني

الثلاثاء 03 يوليو 2018 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة غالبية اعضاء مجلس بلدية بيرزيت والمجلس بلا نصاب قانوني



رام الله / سما /


قدم 6 اعضاء من مجلس بلدية بيرزيت استقالتهم من مجلس بلدية بيرزيت ، وبذلك فقد نصابه القانوني باستقالةً غالبية الأعضاء .


وتعود استقالة الأعضاء لخلافات داخليه بين الأعضاء عصفت بأروقة البلديه وأعاقت عمل البلدية خلال السنه الماضيه وأخلت باستقرار مجلس بلدية بيرزيت ، ولم يحضر الأعضاء المستقيلين جلسات المجلس البلدي لبلدية بيرزيت منذ حوالي شهر مما اثر على أغلبية الحضور واصبح المجلس بلا نصاب قانوني .

اياد طه امين سر حركة فتح وضح " لوكالة سما " ان حركة فتح بذلت جهودا كبيره لرأب الصدع وإعادة اللحمه واصدرت بيانا اكدت فيه حرصها على استقرار مجلس بلدية بير زيت ، وأنها بذلت جهودا مضنيه مع كافة الأعضاء ومع مكونات المجتمع المحلي ومع قيادة حركة فتح والتعبئة والتنظيم لحل كافة الاشكالات.

وأضاف ان حركة فتح في بيرزيت ستواصل جهودها لدعم المجلس البلدي وخاصة ان الحركة وقفت وراء تشكيله ، وأكمل انه في حال تم حل المجلس رسميا فانهم سيدعمون تشكيل لجنة لتسيير اعمال البلدية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ، حيث تم تسليم الوزارة استقالات الأعضاء ، وضمن السيناريوهات ان يتم تشكيل لجنة لتسيير اعمال مجلس بلدية بيرزيت من موظفين حكوميين من سكان بيرزيت او من خارجها.

وجدير بالذكر ان مجلس بلدية بيرزيت فاز بالانتخابات بالتزكيه قبل سنة وخلال الانتخابات المحليةً

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