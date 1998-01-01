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بلدية غزة تناقش مشروع تطوير شارع " ابن سينا " بحي الرمال

الثلاثاء 03 يوليو 2018 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقدت بلدية غزة لقاءً تشاوريا لمناقشة الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع تطوير شارع " ابن سينا " بحي الرمال الرابط بين شارعي عز الدين القسام شرقاً وأبو بكر الرازي غرباً بحضور عضو المجلس البلدي سمعان عطا الله، وطاقم مهندسي دائرة المشاريع في البلدية، ولجنة الحي، ولفيف من أهالي المنطقة .

وناقش المجتمعون خلال اللقاء آلية تنفيذ المشروع، وأهمية التعاون بين البلدية والمواطنين في المنطقة بما يسرع في إنجازه خلال الفترة المحددة، ودور المشروع في خدمة سكان المنطقة والمدينة وحل مشكل الازدحام المروري التي تشهدها المنطقة .  

وقال سمعان عطا الله إن بلدية غزة تحرص على تحقيق العدالة والشفافية في توزيع المشاريع التطويرية على أحياء ومناطق المدينة وفقاً للأهمية والاحتياجات، مبيناً أنه يتم اختيار المشاريع من خلال المشاورات التي تجريها البلدية مع لجان الأحياء.

وأوضح أنه تم اختيار شارع ابن سينا الذي سينفذ به المشروع  وفقاً لاحتياجات المنطقة ومعايير الكثافة السكنية ووجود مؤسسات تعليمية وصحية وخدماتية في المنطقة، بالإضافة إلى حيويته والازدحام المروي الذي يشهده لربطه بين شارعي عز الدين القسام وأبو بكر الرازي ومحاذاته لمستشفى الشفاء من الجهة الشمالية .  

بدوره قال م . حمودة حمودة من دائرة إعداد وتطوير المشاريع إن المشروع يشمل؛ توسعة الشارع بعرض 3 متر من كل اتجاه ، وتمديد شبكات صرف صحي ومياه جديدة، وإنشاء شبكة إنارة جديدة، بالإضافة إلى تعبيد الشارع بطبقة إسفلت وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك .

 وأوضح أن المشروع مقدم ضمن منحة من صندوق تطوير وإقراض البلديات بقيمة 265 ألف يورو ويهدف لتطوير الشارع المذكور وتأهيل بنيته التحتية بطول يبلغ 330 مترا وعرض 18 مترا وسيتم تنفيذه خلال 150 يوما اعتبارا من تاريخ بدء التنفيذ ومن المقرر البدء في تنفيذه في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل .

كما جرى خلال اللقاء مناقشة سبل إيجاد شوارع بديلة لمرور السيارات خلال فترة تنفيذ المشروع ومعالجة المشاكل البيئية التي قد تنجم عن أعمال التنفيذ، بالإضافة إلى توفير طرق لمرور الأفراد وأهالي المنطقة إلى بيوتهم خلال فترة تنفيذ المشروع .

وفي ختام اللقاء اتفق المجتمعون على أهمية تعزيز التواصل بين البلدية وأهالي المنطقة وحل المشاكل التي قد تطرأ خلال فترة تنفيذ المشروع .

#بلدية غزة #الرمال

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