جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

د. ابو هولي: مكرمة رئاسية لنادي خدمات رفح

الثلاثاء 03 يوليو 2018 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
د. ابو هولي: مكرمة رئاسية لنادي خدمات رفح



غزة / سما/

اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  الدكتور احمد ابو هولي عن مكرمة رئاسية من السيد الرئيس محمود عباس بقيمة 5 آلاف دولار لنادي خدمات رفح ، لافتا الى ان الرئيس سيبقى راعيا وداعما للأندية الرياضية في قطاع غزة  من أجل انجاح مسيرتها الرياضية والحفاظ على مسيرة الانتصارات والألقاب والبطولات.

جاء اعلان د. ابو هولي خلال زيارته مساء يوم امس لنادي خدمات رفح يرافقه اعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة فتح واعضاء الحركية الرياضية وقيادة وكوادر اقليم رفح حيث كان في استقبالهم مجلس ادارة النادي المنتخب ورؤساء النادي السابقين وكوادر واعضاء النادي.

وهنأ د. ابو هولي  مجلس ادارة نادي خدمات رفح المنتخب بعد انتخابات حرة ونزيهة اثبتت للجميع قوة حركة فتح عندما تكون على قلب رجل واحد خاصة في هذا النادي الذي خرج المناضلين والمقاتلين والرجال الذين قدموا للوطن منذ اكثر من 40 عام  .

وطالب  د. ابو هولي مجلس الإدارة المنتخب ان يحافظ على ارث النادي التاريخي وان يعمل بالارتقاء في هذا الصرح الرياضي الكبير ، ناقلا لهم تحيات الرئيس ابو مازن واعتزازه وافتخاره لما وصلت اليه الرياضية الفلسطينية من نجاحات وانتصارات .

من جهته رحب  رئيس نادي خدمات رفح جمال حرب  بالدكتور احمد ابو هولي ممثلا عن سيادة الرئيس وبالوفد المرافق مؤكداً على دور الحركة التاريخي والريادي في اثراء الحركة الرياضية ونادي خدمات رفح على وجه الخصوص، كما تقدم بالشكر الى السيد الرئيس على المكرمة الرئاسية التي تقدم بها لدعم النادي.

وفي ختام الزيارة قدم د. ابو هولي درع تذكاري مقدم من الحركية الرياضية، كما قدم النادي درع تذكاري الى السيد ابو هولي تقديراً لدوره في خدمة الرياضة .

أخبار ذات صلة

فيديو.. خدمات النصيرات يحقق فوز على خدمات الدير

860x484 (2)

رسمياً .. السويركي ينضم لنادي جبل المكبر

thumb

نجم فلسطيني ينتقل لنادي إنبي المصري

ابو شمالة رئيساً لنادي شباب خان يونس

860x484

رسمياً.. بلح ووادي يوقّعان لنادي الأهلي الأردني

هيئة ادارية جديدة لنادي هلال القدس

الأكثر قراءة اليوم

شهيد وجريحان بنيران الاحتلال قرب رفح جنوب قطاع غزة

الآلاف في رام الله يرفضون "صفقة القرن" ويدعمون أبو مازن

اندلاع حريق هائل بالقرب من منزل ومزرعة "شارون" بسبب بالونات حارقة

تغريدة غامضة لمحمد صلاح تثير جدلا.. ماذا حملت؟

العالول: صفقة القرن لن تنجح والقيادة لن تتنازل عن الثوابت الفلسطينية

الجيش المصري يقتل 40 ارهابيا في سيناء

فيديو.. البرازيل إلى دور الربع بهدفين نظيفين في مرمى المكسيك

الأخبار الرئيسية

رواتب -ارشيفية

بدء صرف رواتب موظفي السلطة وهذه نسبة الخصم لموظفي قطاع غزة ..

محيسن

محيس: فياض لن يعود مطلقا و لجنة غزة العليا انهت مهامها وعالجت كافة القضايا

ميلادينوف - ارشيف

﻿ميلادينوف يتحرك بين تل أبيب ورام الله حاملا خطة جديدة لحل مشكلة غزة من «البوابة السياسية»

تخوف من اغتيال باراك.. الشاباك يخشى من "عمليات إيرانية" ضد أهداف إسرائيلية في الخارج

فيديو.. عزام الأحمد يكشف عن اتصالات مصرية مع الفصائل لتنفيذ اتفاق المصالحة