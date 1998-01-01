د. ابو هولي: مكرمة رئاسية لنادي خدمات رفح

غزة / سما/

اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور احمد ابو هولي عن مكرمة رئاسية من السيد الرئيس محمود عباس بقيمة 5 آلاف دولار لنادي خدمات رفح ، لافتا الى ان الرئيس سيبقى راعيا وداعما للأندية الرياضية في قطاع غزة من أجل انجاح مسيرتها الرياضية والحفاظ على مسيرة الانتصارات والألقاب والبطولات.

جاء اعلان د. ابو هولي خلال زيارته مساء يوم امس لنادي خدمات رفح يرافقه اعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة فتح واعضاء الحركية الرياضية وقيادة وكوادر اقليم رفح حيث كان في استقبالهم مجلس ادارة النادي المنتخب ورؤساء النادي السابقين وكوادر واعضاء النادي.

وهنأ د. ابو هولي مجلس ادارة نادي خدمات رفح المنتخب بعد انتخابات حرة ونزيهة اثبتت للجميع قوة حركة فتح عندما تكون على قلب رجل واحد خاصة في هذا النادي الذي خرج المناضلين والمقاتلين والرجال الذين قدموا للوطن منذ اكثر من 40 عام .

وطالب د. ابو هولي مجلس الإدارة المنتخب ان يحافظ على ارث النادي التاريخي وان يعمل بالارتقاء في هذا الصرح الرياضي الكبير ، ناقلا لهم تحيات الرئيس ابو مازن واعتزازه وافتخاره لما وصلت اليه الرياضية الفلسطينية من نجاحات وانتصارات .

من جهته رحب رئيس نادي خدمات رفح جمال حرب بالدكتور احمد ابو هولي ممثلا عن سيادة الرئيس وبالوفد المرافق مؤكداً على دور الحركة التاريخي والريادي في اثراء الحركة الرياضية ونادي خدمات رفح على وجه الخصوص، كما تقدم بالشكر الى السيد الرئيس على المكرمة الرئاسية التي تقدم بها لدعم النادي.

وفي ختام الزيارة قدم د. ابو هولي درع تذكاري مقدم من الحركية الرياضية، كما قدم النادي درع تذكاري الى السيد ابو هولي تقديراً لدوره في خدمة الرياضة .