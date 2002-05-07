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هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم قسم 3 في "عسقلان"

الثلاثاء 03 يوليو 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم قسم 3 في "عسقلان"



رام الله /سما/

أفاد الأسير نصر أبو حميد لمحامي الهيئة كريم عجوة، بأن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال المسماة "اليماز"، اقتحمت يوم أمس القسم رقم "3" في سجن عسقلان، وقاموا بتقييد الأسرى وإخراج جميع أسرى القسم إلى الساحة.

وأضاف الأسير أبو حميد، ان التفتيش استمر لعدة ساعات دون أسباب، وعمدت قوات القمع خلال الاقتحام إلى تحطيم مقتنيات وحاجيات الأسرى في القسم، وإلقائها في ساحة "الفورة".

في السياق ذاته، أفاد المحامي عجوة بتفاقم الوضع الصحي للأسير المريض رياض العمور (48 عاما) من بيت لحم، والقابع في سجن عسقلان، ولا يزال بانتظار تركيب جهاز منظم للقلب منذ سنوات.

وقال عجوة: إن الأسير يعاني من مشاكل صحية عديدة كآلام في الحلق ومشاكل بالمعدة والأسنان، وإنه يأخذ 12 حبة دواء (مسكنات) يوميا بسبب المشاكل الصحية التي يعاني منها دون تقديم العلاجات الحقيقية لحالته الخاصة، ودون اعطائه نتائج الفحوصات التي يجريها في عيادة السجن.

يذكر أن الأسير العمور معتقل منذ 7/5/2002، بعد مطاردة استمرت سنوات، وحكم عليه بالسجن المؤبد 11 مرة، قضى منها 16عاما حتى الآن.

#الاسرى #الاحتلال #عسقلان

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