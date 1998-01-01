جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطيبي: قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى سطو مسلح لاسرائيل على حقوق شعبنا

الثلاثاء 03 يوليو 2018 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي: قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى سطو مسلح لاسرائيل على حقوق شعبنا



القدس المحتلة/سما/

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية، رئيس العربية للتغيير- القائمة المشتركة، أحمد الطيبي، إن قانون خصم مخصصات  الشهداء والأسرى سطو مسلح وعملية سرقة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، ان "الاحتلال هو الاحتلال، أنتم تقدسون أشخاصا قاموا بذبح عائلات فلسطينية وأردنية مثل مئير هار تسيون، ونحن نعتبره قاتلا وإرهابيا، وتدفعون لهذه العائلات مخصصات بطريقة غير مباشرة، وبالمقابل تطلقون على مناضلي وشهداء الشعب الفلسطيني بأنهم إرهابيون، وتقومون بسن هذا القانون وهو سطو مسلح على مخصصات الشعب الفلسطيني التي تجبونها وتقطعون منها 3? كضريبة، انها عملية سرقة وسطو".

وقال: "كل مرة تأتون باقتراح جديد وفكرة فاشية وعنصرية ومتطرفة أخرى دون أن يمس ذلك بمعنويات الشعب الفلسطيني، واليوم كنت في فعالية إحياء الذكرى الرابعة لحرق الطفل محمد أبو خضير على أيدي متطرفين يهود، لن تفكروا بقطع مخصصات التأمين الوطني عن قتلته، وقبل أسبوعين قام بعض سوائب المستوطنين بترديد نشيد "وين علي.. علي احترق" أمام محكمة اللد في وجه جد الطفل علي دوابشة أمام أعين الشرطة الإسرائيلية، ومر ذلك مرور الكرام".

وتابع، "بإمكانكم أن تسنوا كل ما يخطر في بالكم من قوانين عنصرية متطرفة، وبإمكانكم أن تسلبوا الحقوق وتغتصبوا الأرض وتحرقوا أطفالنا، ولكننا نذكركم بقولنا وموقفنا، لن تتمكنوا يوما من كسر إرادة الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال والطامح للحرية".

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت مساء أمس الاثنين على قانون خصم الأموال المنقولة للسلطة الوطنية، من عائدات الضرائب، بالقراءتين الثانية والثالثة.

#الطيبي #سطو #اسرائيل #الشهداء #الاسرى

أخبار ذات صلة

ابو جودة النحال - ارشيف

النحال: مخصصات أسر الشهداء والأسرى في غزة ستصرف كاملة

الرئيس وكوشنير

الرئيس لـ"كوشنير: سأدفع مخصصات الشهداء والأسرى حتى آخر ‏يوم في حياتي ولو كلفني منصبي

الرئيس عباس

الرئيس: أسر الشهداء والأسرى سيتسلمون مخصصاتهم كاملة رغم الضغوط الامريكية

تيرلسون - ارشيف

إسرائيل تكذب تيلرسون وتؤكد:السلطة تواصل دفع مخصصات الشهداء والاسرى

الحمد الله

الحمد الله: حقوق أهالي وعائلات الشهداء مصانة رغم كافة التحديات

الكنيست يصادق على قانون حظر الآذان و الطيبي يدعو لرفع الآذان من كل بيت

الأكثر قراءة اليوم

شهيد وجريحان بنيران الاحتلال قرب رفح جنوب قطاع غزة

هروب اللص الشهير رضوان فايد بمروحية من سجنه في باريس

معاريف : هذه هي أهداف حماس في المرمى الإسرائيلي

الآلاف في رام الله يرفضون "صفقة القرن" ويدعمون أبو مازن

"صفقة القرن" تفقد بريقها ومؤشرات على تراجعها

اندلاع حريق هائل بالقرب من منزل ومزرعة "شارون" بسبب بالونات حارقة

تغريدة غامضة لمحمد صلاح تثير جدلا.. ماذا حملت؟

الأخبار الرئيسية

محيسن

محيس: فياض لن يعود مطلقا و لجنة غزة العليا انهت مهامها وعالجت كافة القضايا

ميلادينوف - ارشيف

﻿ميلادينوف يتحرك بين تل أبيب ورام الله حاملا خطة جديدة لحل مشكلة غزة من «البوابة السياسية»

تخوف من اغتيال باراك.. الشاباك يخشى من "عمليات إيرانية" ضد أهداف إسرائيلية في الخارج

فيديو.. عزام الأحمد يكشف عن اتصالات مصرية مع الفصائل لتنفيذ اتفاق المصالحة

العالول

العالول: صفقة القرن لن تنجح والقيادة لن تتنازل عن الثوابت الفلسطينية