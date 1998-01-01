الطيبي: قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى سطو مسلح لاسرائيل على حقوق شعبنا

القدس المحتلة/سما/

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية، رئيس العربية للتغيير- القائمة المشتركة، أحمد الطيبي، إن قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى سطو مسلح وعملية سرقة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، ان "الاحتلال هو الاحتلال، أنتم تقدسون أشخاصا قاموا بذبح عائلات فلسطينية وأردنية مثل مئير هار تسيون، ونحن نعتبره قاتلا وإرهابيا، وتدفعون لهذه العائلات مخصصات بطريقة غير مباشرة، وبالمقابل تطلقون على مناضلي وشهداء الشعب الفلسطيني بأنهم إرهابيون، وتقومون بسن هذا القانون وهو سطو مسلح على مخصصات الشعب الفلسطيني التي تجبونها وتقطعون منها 3? كضريبة، انها عملية سرقة وسطو".

وقال: "كل مرة تأتون باقتراح جديد وفكرة فاشية وعنصرية ومتطرفة أخرى دون أن يمس ذلك بمعنويات الشعب الفلسطيني، واليوم كنت في فعالية إحياء الذكرى الرابعة لحرق الطفل محمد أبو خضير على أيدي متطرفين يهود، لن تفكروا بقطع مخصصات التأمين الوطني عن قتلته، وقبل أسبوعين قام بعض سوائب المستوطنين بترديد نشيد "وين علي.. علي احترق" أمام محكمة اللد في وجه جد الطفل علي دوابشة أمام أعين الشرطة الإسرائيلية، ومر ذلك مرور الكرام".

وتابع، "بإمكانكم أن تسنوا كل ما يخطر في بالكم من قوانين عنصرية متطرفة، وبإمكانكم أن تسلبوا الحقوق وتغتصبوا الأرض وتحرقوا أطفالنا، ولكننا نذكركم بقولنا وموقفنا، لن تتمكنوا يوما من كسر إرادة الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال والطامح للحرية".

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت مساء أمس الاثنين على قانون خصم الأموال المنقولة للسلطة الوطنية، من عائدات الضرائب، بالقراءتين الثانية والثالثة.