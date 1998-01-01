صحيفة عبرية: تركيا تعمق جهودها للسيطرة على القدس الشرقية

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، تقريرا مطولا زعمت فيه عن وجود جهود تركية كبيرة للسيطرة على القدس الشرقية من خلال مشاريع مختلفة تنفذها في تلك المنطقة.

وبحسب الصحيفة، فإن تركيا تسعى لتعميق وجودها في القدس الشرقية، وتقوم بمشاريع منها إعادة ترميم منازل في الحي الإسلامي وتقديم مساعدات غذائية للسكان الفلسطينيين بهدف توسيع قبضتها على المدينة.

وأشارت إلى أن منظمات تركية غير حكومية تشرف على تلك المشاريع، اضافة لمشاريع أخرى منها تحفيز الوفود التركية على زيارة القدس، وجمع تبرعات من الأتراك لصالح القدس، ونقل شبان من القدس إلى تركيا للمشاركة في مؤتمرات.

واعتبرت أن كل تلك الجهود توضح النشاط المتنامي للجمعيات التركية في محاولة لتعزيز نفوذ تركيا على سكان شرقي القدس.

وقالت عضو الكنيست عنات بيركو، إن هذه النشاطات خطيرة جدا وتعتبر تخريبا سياسيا يحاول أن يبني مزيدا من الكراهية ضد إسرائيل.

وأضافت: "هذا انقلاب للإخوان المسلمين برئاسة أردوغان بهدف أسلمة تركيا". داعية لوقف التدخل التركي في القدس.