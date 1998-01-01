جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكنيست الاسرائيلي يُقر بشكل نهائي قانون خصم رواتب عائلات الشهداء والأسرى

الثلاثاء 03 يوليو 2018 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست الاسرائيلي يُقر بشكل نهائي قانون خصم رواتب عائلات الشهداء والأسرى



القدس المحتلة / سما /

صوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء  الاثنين، بشكل نهائي لصالح مشروع قانون خصم رواتب الشهداء والأسرى.

وبحسب القناة العبرية العاشرة، فقد تم التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

واوضحت أن القانون ينص على خصم مبالغ مماثلة لما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات لعائلات الاسرى والشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن 87 عضوا في الكنيست أيدوا مشروع القانون، بينما عارضه 15 عضوا فقط.

ووفقا لصحيفة "معاريف"، فقد تم إقرار القانون بعد مناقشة ساخنة، حيث وصف جمال زحالقة العضو العربي في الكنيست، الإسرائيليين بـ "القتلة والإرهابيين واللصوص" وقال انهم قتلوا 527 طفلا في غزة خلال حرب 2014.

وهاجم زحالقة آفي ديختر الذي بادر لمشروع القانون حين كان رئيسا لجهاز الشاباك، وحمله المسؤولية عن قتل آلاف الفلسطينيين قائلا له "الشخص الذي قدم مشروع القانون استخدم كل معايير الإرهاب، والعنف وسياسة الإعدام مع سبق الإصرار، فمن هو الإرهابي هنا؟، كان يستمع للموسيقي ويقرأ الكتب كالمثقفين ويأمر الطائرات بقتل المئات من الإبرياء، من هو الإرهابي هنا؟، هو من طرد شعبا بأكمله من أرضه".

ورد ديختر على زحالقة بالقول "لقد هرب أصدقاؤك، عزمي بشارة إلى حافة العالم، وباسل غطاس إلى السجن، هؤلاء هم أصدقاؤك. وضعك صعب، لا يمكنك تحمل الضغط، لقد تم غسل دماغك من قبل السلطة الفلسطينية".

وأضاف "ستبكي ألف أم من أمهات الإرهابيين، لكن لن تبكي أم إسرائيلية واحدة، هذا هو حكمنا الجديد، سنمرر القانون ونقطع المال عن السلطة الفلسطينية، يجب أن تفهم السلطة ما هو ثمن الإرهاب".

من جانبها وصفت حنين زعبي عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، إقرار القانون بأنه يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، مؤكدةً على أن القرار لن يكسر الفلسطينيين بعد أن فشلت إسرائيل في تركيع الفلسطينيين من خلال الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.

وكان القانون أثار خلافات بين لجنة الأمن والخارجية والحكومة بشأن الأموال التي سيتم خصمها وكيفية التصرف بها، وسط مطالبات من عوائل قتلى إسرائيليين بوضعها في صندوق خاص لتعويضهم.

وقالت مصادر إسرائيلية انه سيتم إعادة تلك الأموال في حال توقفت السلطة الفلسطينية عن نقل الأموال لعوائل الشهداء والأسرى.

أخبار ذات صلة

الكنيست توافق على قانون خصم رواتب الاسرى والشهداء

ابو جودة النحال - ارشيف

النحال: مخصصات أسر الشهداء والأسرى في غزة ستصرف كاملة

الرئيس عباس

الرئيس: أسر الشهداء والأسرى سيتسلمون مخصصاتهم كاملة رغم الضغوط الامريكية

الرئيس وكوشنير

الرئيس لـ"كوشنير: سأدفع مخصصات الشهداء والأسرى حتى آخر ‏يوم في حياتي ولو كلفني منصبي

الكنيست

الكنيست تصادق على خصم اموال السلطة بمقدار ما تدفعه للاسرى واسر الشهداء

أسرى -ارشيفية

كنيست الاحتلال يصادق بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء

الأكثر قراءة اليوم

وفاة فتاة بظروف غامضة في غزة

بالصور: تعرفوا على زي الجيش الاسرائيلي الجديد

السيناريو الذي قد يثير قلق إسرائيل على حدودها الشمالية

معاريف : هذه هي أهداف حماس في المرمى الإسرائيلي

هروب اللص الشهير رضوان فايد بمروحية من سجنه في باريس

الآلاف في رام الله يرفضون "صفقة القرن" ويدعمون أبو مازن

دموع “راموس″ تثير “فرحة” لدى مصريين ومشاهير دعما لـ “مو” صلاح

الأخبار الرئيسية

فيديو- عزام الأحمد يكشف عن اتصالات مصرية مع الفصائل لتنفيذ اتفاق المصالحة

العالول

العالول: صفقة القرن لن تنجح والقيادة لن تتنازل عن الثوابت الفلسطينية

مواجهات- ارشيف

شهيد وجريحان بنيران الاحتلال قرب رفح جنوب قطاع غزة

عباس زكي

عباس زكي: الإجراءات على غزة في حكم المنتهي وعلى السلطة أن تُعطي شعبنا في غزة دون الكيل بمكيالين

ارشيفية

حكومة أستراليا تقرر تعليق مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية