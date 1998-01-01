بالاسماء.. اللواء حازم عطا لله يمنح عددا من منتسبي الشرطة جائزة التميز

ويأتي التكريم الذي حضره نائب مدير عام الشرطة العميد جهاد المسيمي، ومساعدي مدير عام الشرطة ومدراء الادارات المتخصصة، ومدراء شرطة المحافظات، بمناسبة يوم الشرطة الفلسطينية الذي يصادف الأول من تموز من كل عام.

والقى اللواء عطا لله كلمة خلال حفل التكريم الذي أقيم في مقر وحدة الحراسة والحماية في رام الله، ترحم في مستهلها على شهداء الأمن الوطني الذين قضوا أثناء أداء واجبهم يوم أمس, وهنأ كافة منتسبي الشرطة بمرور 24 عاما على تأسيس الشرطة الفلسطينية.

وعبر اللواء حازم عطا لله، في كلمته عن فخره بما وصلت إليه الشرطة من تطور بالأداء والعمل وما تقدمه من خدمات للمواطنين، كما عبر عن فخره بالمستوى الذي وصل إليه منتسبي الشرطة وقربهم من المواطن، وأدائهم المتميز في ظل التحديات القائمة والنقص في الإمكانات، وقال إن صدق انتماءه أفراد الشرطة هو ما أوصلها إلى هذا التميز.

وأكد اللواء عطا لله على أهمية العلاقة ما بين الشرطة والمواطنين، لافتا الى أن هذا التكريم هو لكافة أفراد الشرطة كل في موقعه ومكان عمله، كون العمل الشرطي هو عمل جماعي، وأن مستوى النجاح في العمل هو التكريم الحقيقي للشرطة، داعياً الى بذل المزيد من الجهد والعطاء وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.

وفي نهاية الحفل كرم اللواء حازم عطا لله، اللواء متقاعد طارق الوحيدي، واللواء متقاعد محمود الديك، بمنحهم درع الشرطة تقديرا لجهودهم أثناء الخدمة في جهاز الشرطة .

كما منح 26 ضابط وضابط صف شهادات التميز تقديرا لجهودهم في أداء عملهم .

وهم:

رائدفادي عوني عبد الرؤوف سماره -العمـليـات المركزيـة/ طوباس

رائدعبد الله مصطفى كامل موسى - الماليـة/ المحافظات الشمالية

رائدمحمد جمال جميل براغته - السيـاحة والآثار/ جنين

رائد مهندس إيناس جمعه حسن حمد الله - مكتب مدير عام الشرطة/ المحافظات الشمالية

رائدزهدي محمد عوض أبو الرب- التنظيم والادارة/ القدس

نقيبنائل خضر خليل إسماعيل- دائـرة المعلومات/المحافظات الشمالية

نقيب حقوقيحمزه خليل موسى أبو عكر - دائرة كليـة الشـرطة/ المحافظات الشمالية

نقيبمحمد غسان موسى محيبش - المباحث العامة/ القدس

نقيبصالح حسن صالح عجاج - الشـرطة القضائيـة/طولكرم

نقيب شرف عبد داود عبد صوف- مركز بديا/ سلفيت

نقيب شرف هبة نظمي ذيب صوان - إدارة الاتصالات وتكنـولوجيـا المعـلومات/ المحافظات الشمالية

نقيب مهندس دانية رافع يوسف نصاصرة - دائـرة المختبر الجنائي/ المحافظات الشمالية

نقيب عبد الله خضر عبد الله مرعي - إدارة التـدريب/ المحافظات الشمالية

ملازم أول مهندس سونيا خليل عزت حماد - وحدة الجرائم الالكترونية/ المحافظات الشمالية

ملازم أول شرفسامر ياسين سماره عنتري - الشـرطة الخاصـة/ المحافظات الشمالية

ملازم أول شرف فارس عبد الرحيم فارس قطاش - دائرة التسليح/ اريحا

ملازم أول شرف جاد محمد شاكر زيدان - دائـرة معبـر الكرامـة/ المحافظات الشمالية

ملازم اول تامر احمد فايز قواريق- ادارة العلاقات العامة والاعلام/ المحافظات الشمالية - لحصوله على المركز الأول في دورة تأهيل الضباط الثانية في اكاديمية الضباط الفلسطينية

ملازم شرف ظافر فريد حسين قلالوه - الأمن الداخلي/ قلقيليـة

ملازم شرف نايف علي السويطات - إدارة التعاون الشرطي الدولي/ المحافظات الشمالية

مساعد أولغسان حسن سليم عرجان - مكـافحـة المخـدرات/ الخليل

مساعد أول ياسر علي محمد عمر - المـرور/نابلس

مساعدمحمود محمد محمود أبو جغليف - الحـراسـات- وحـدة الحـراسة والحمـايـة/ المحافظات الشمالية

مساعد محمد رسمي محمد العرب - مركز المدينة/الخليل

رقيب أول محمد سمحات عادل دويكات - المـرور/ رام الله والبيرة

شرطي انس عبد الرازق عامر - ادارة المرور/ طولكرم

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