جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالاسماء.. اللواء حازم عطا لله يمنح عددا من منتسبي الشرطة جائزة التميز

الإثنين 02 يوليو 2018 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. اللواء حازم عطا لله يمنح عددا من منتسبي الشرطة جائزة التميز



رام الله/سما/

منح مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا لله، اليوم الاثنين، عددا من منتسبي الشرطة جائزة التميز.

ويأتي التكريم الذي حضره نائب مدير عام الشرطة العميد جهاد المسيمي، ومساعدي مدير عام الشرطة ومدراء الادارات المتخصصة، ومدراء شرطة المحافظات، بمناسبة يوم الشرطة الفلسطينية الذي يصادف الأول من تموز من كل عام.

والقى اللواء عطا لله كلمة خلال حفل التكريم الذي أقيم في مقر وحدة الحراسة والحماية في رام الله، ترحم في مستهلها على شهداء الأمن الوطني الذين قضوا أثناء أداء واجبهم يوم أمس, وهنأ كافة منتسبي الشرطة بمرور 24 عاما على تأسيس الشرطة الفلسطينية.

وعبر اللواء حازم عطا لله، في كلمته عن فخره بما وصلت إليه الشرطة من تطور بالأداء والعمل وما تقدمه من خدمات للمواطنين، كما عبر عن فخره بالمستوى الذي وصل إليه منتسبي الشرطة وقربهم من المواطن، وأدائهم المتميز في ظل التحديات القائمة والنقص في الإمكانات، وقال إن صدق انتماءه أفراد الشرطة هو ما أوصلها إلى هذا التميز.

وأكد اللواء عطا لله  على أهمية العلاقة ما بين الشرطة والمواطنين، لافتا الى أن هذا التكريم هو لكافة أفراد الشرطة كل في موقعه ومكان عمله، كون العمل الشرطي هو عمل جماعي، وأن مستوى النجاح  في العمل هو التكريم الحقيقي للشرطة، داعياً الى بذل المزيد من الجهد والعطاء وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.

وفي نهاية الحفل كرم اللواء حازم عطا لله، اللواء متقاعد طارق الوحيدي، واللواء متقاعد محمود الديك، بمنحهم درع الشرطة تقديرا لجهودهم أثناء الخدمة  في جهاز الشرطة .

كما منح 26 ضابط وضابط صف شهادات التميز تقديرا لجهودهم  في أداء عملهم .

وهم:

  • رائدفادي عوني عبد الرؤوف سماره -العمـليـات المركزيـة/ طوباس

  • رائدعبد الله مصطفى كامل موسى - الماليـة/ المحافظات الشمالية

  • رائدمحمد جمال جميل براغته - السيـاحة والآثار/ جنين

  • رائد مهندس إيناس جمعه حسن حمد الله - مكتب مدير عام الشرطة/ المحافظات الشمالية

  • رائدزهدي محمد عوض أبو الرب- التنظيم والادارة/ القدس

  • نقيبنائل خضر خليل إسماعيل- دائـرة المعلومات/المحافظات الشمالية

  • نقيب حقوقيحمزه خليل موسى أبو عكر - دائرة كليـة الشـرطة/ المحافظات الشمالية

  • نقيبمحمد غسان موسى محيبش - المباحث العامة/ القدس

  • نقيبصالح حسن صالح عجاج - الشـرطة القضائيـة/طولكرم

  • نقيب شرف عبد داود عبد صوف- مركز بديا/ سلفيت

  • نقيب شرف هبة نظمي ذيب صوان - إدارة الاتصالات وتكنـولوجيـا المعـلومات/ المحافظات الشمالية

  • نقيب مهندس دانية رافع يوسف نصاصرة - دائـرة المختبر الجنائي/ المحافظات الشمالية

  • نقيب عبد الله خضر عبد الله مرعي - إدارة التـدريب/ المحافظات الشمالية

  • ملازم أول مهندس سونيا خليل عزت حماد - وحدة الجرائم الالكترونية/ المحافظات الشمالية

  • ملازم أول شرفسامر ياسين سماره عنتري - الشـرطة الخاصـة/ المحافظات الشمالية

  • ملازم أول شرف فارس عبد الرحيم فارس قطاش - دائرة التسليح/ اريحا

  • ملازم أول شرف جاد محمد شاكر زيدان - دائـرة معبـر الكرامـة/ المحافظات الشمالية

     

  • ملازم اول تامر احمد فايز قواريق- ادارة العلاقات العامة والاعلام/ المحافظات الشمالية - لحصوله على المركز الأول في دورة تأهيل الضباط الثانية في اكاديمية الضباط الفلسطينية

     

  • ملازم شرف ظافر فريد حسين قلالوه - الأمن الداخلي/ قلقيليـة

     

  • ملازم شرف نايف علي السويطات - إدارة التعاون الشرطي الدولي/ المحافظات الشمالية

     

  • مساعد أولغسان حسن سليم عرجان - مكـافحـة المخـدرات/ الخليل

     

  • مساعد أول ياسر علي محمد عمر - المـرور/نابلس

     

  • مساعدمحمود محمد محمود أبو جغليف - الحـراسـات- وحـدة الحـراسة والحمـايـة/ المحافظات الشمالية

     

  • مساعد محمد رسمي محمد العرب - مركز المدينة/الخليل

     

  • رقيب أول محمد سمحات عادل دويكات - المـرور/ رام الله والبيرة

     

  • شرطي انس عبد الرازق عامر - ادارة المرور/ طولكرم

ــــــــــــــــــ

#تكريم #شرطة #رام الله #حازم عطا الله

أخبار ذات صلة

ائتلاف "عدالة" يطالب باقالة الحمد الله ومدير الشرطة اللواء حازم عطا الله

معبر رفح -ارشيفية

بالاسماء .. كشف المسافرين عبر معبر رفح لليوم الخميس

معبر رفح

بالاسماء .. كشف المسافرين عبر معبر رفح اليوم السبت

صورة ارشيفية

بالاسماء : الاحتلال يسلم جثامين 7 شهداء اليوم

معبر رفح -ارشيفية

بالاسماء.. كشوفات المسافرين عبر معبر رفح اليوم الاثنين

اعتقال- ارشيف

بالاسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

الأكثر قراءة اليوم

﻿«لجنة غزة» تقدم تقريرها النهائي لعباس وتحركات مصرية قريبة لإعادة حوارات المصالحة

وفاة فتاة بظروف غامضة في غزة

بالصور: تعرفوا على زي الجيش الاسرائيلي الجديد

السيناريو الذي قد يثير قلق إسرائيل على حدودها الشمالية

معاريف : هذه هي أهداف حماس في المرمى الإسرائيلي

دموع “راموس″ تثير “فرحة” لدى مصريين ومشاهير دعما لـ “مو” صلاح

الآلاف في رام الله يرفضون "صفقة القرن" ويدعمون أبو مازن

الأخبار الرئيسية

فيديو- عزام الأحمد يكشف عن اتصالات مصرية مع الفصائل لتنفيذ اتفاق المصالحة

العالول

العالول: صفقة القرن لن تنجح والقيادة لن تتنازل عن الثوابت الفلسطينية

مواجهات- ارشيف

شهيد وجريحان بنيران الاحتلال قرب رفح جنوب قطاع غزة

عباس زكي

عباس زكي: الإجراءات على غزة في حكم المنتهي وعلى السلطة أن تُعطي شعبنا في غزة دون الكيل بمكيالين

ارشيفية

حكومة أستراليا تقرر تعليق مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية