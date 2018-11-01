الاحتلال يؤجل شروط دخول التجار الفلسطينيين الى الداخل حتى تشرين ثاني

رام الله/سما/

أعلنت الغرفة التجارية في جنين، مساء اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال أجلت تطبيق المعايير الجديدة لدخول التجار إلى الداخل حتى 1 تشرين ثاني المقبل.

وذكرت الغرفة في بيان لها، أنها أُبلغت اليوم بتأجيل اعتماد المعايير الجديدة للتصاريح؛ بحيث يقدم المنتسبون المعاملات الخاصة بالتصاريح التجارية بشكل طبيعي كما هو معتاد حاليا حتى 30 أكتوبر المقبل.

وأضافت أنه وبعد هذا التاريخ يلزم كل متقدم بطلب التصريح بتقديم ثلاثة فواتير مقاصة بقيمة تزيد عن 30 ألف شيقل لـ 3 أشهر متتالية بدءا من تاريخ 1/11/2018.

يذكر أن سلطات الاحتلال أبلغت قبل شهر بإجراءات جديدة تشترط لكل تاجر متقدم للحصول على تصريح دخول الداخل بتوفير فواتير مقاصة تزيد عن 30 ألف شيقل وهو ما اعتبر تشديدًا يضر بحركة حاملي تصاريح الغرف التجارية.