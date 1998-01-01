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عائلات الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لدى حماس قلقة إزاء المساعي لحل الأزمة في غزة

الإثنين 02 يوليو 2018 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لدى حماس قلقة إزاء المساعي لحل الأزمة في غزة



وكالات

أعربت عائلات الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لدى حماس في غزة عن قلقهم الكبير إزاء المساعي المحلية والإقليمية والدولية لحل الأزمة في غزة، وذلك خوفا من أن لا تتضمن هذه المقترحات تسوية ملف الأسرى المعتقلين لدى حماس في غزة.

ووفقا لموقع يديعوت، أوضح شقيق الضابط الأسير لدى حماس في غزة الملازم أول هدار غولدن، قائلا "إننا في عائلة غولدن مطلعين على  المساعي والمقترحات المقدمة لحل الأزمة في غزة سواء كان ذلك من خلال المبادرة الأمريكية أو الإسرائيلية ببناء ميناء لغزة، أو المبادرة القطرية الأخيرة".

وأضاف شقيق غولدن أن هناك مخاوف لدى العائلة من أن لا يتم التوقيع على هذه الاتفاقات لحل الأزمة في غزة دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى الإفراج عن هدار وشاؤول وباقي الأسرى الإسرائيليين كشرط لأي تسوية مقبلة في غزة.

وفي ذات السياق، تطرق شقيق الأسير الإسرائيلي المعتقل في غزة أفيرا منغستوا إلى المبادرة القطرية الأخيرة، مؤكدا أن العائلة لم تحصل على أي معلومات جديدة بخصوص ملف الأسرى المعتقلين لدى حماس في غزة.

#اسرى #حما

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