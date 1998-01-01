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سفراء أمريكون سابقون يطلبون من وزير الخارجية الأمريكي إعادة تمويل "الأونروا"

الإثنين 02 يوليو 2018 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفراء أمريكون سابقون يطلبون من وزير الخارجية الأمريكي إعادة تمويل "الأونروا"



وكالات

 توجه سبعة من سفراء الولايات المتحدة السابقين لدى الأمم المتحدة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بطلب استعادة حجم التمويل لوكالة "الأونروا" الأممية.

وجاء في الرسالة التي وجهها السفراء السابقون إلى بومبيو، وكذلك إلى مندوبة الولايات المتحدة الحالية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن "نقص التمويل يضع موضع الشك قدرة الأونروا على مواصلة تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية لملايين الناس، ولديه تداعيات على أمن أقرب حلفائنا، بمن فيهم إسرائيل والأردن".

وأضاف السفراء: "ندعوكم إلى استعادة التمويل الأمريكي للمساعدة على تسديد هذا النقص".

ووقع على الرسالة كل من سامانثا باور وسوزان رايس وبيل ريتشاردسون ومادلين أولبرايت الذين تم تعيينهم في منصب مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة من قبل إدارات الديمقراطيين، وجون نيغروبونتي وأدوارد بيركنز وتوماس بيكرينغ في عهد إدارات الجمهوريين.

جدير بالذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تواجه صعوبات بعد قرار الولايات المتحدة تقليص حجم المبالغ المالية التي تقدمها لهذه الوكالة، علما بأن المدفوعات الأمريكية كانت تشكل نحو 50 بالمئة من ميزانيتها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح في أوائل يناير الماضي إلى وقف تقديم المساعدات لفلسطين، متهما القيادة الفلسطينية بعدم الرغبة في التفاوض مع إسرائيل.

#الاونروا #دعم

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