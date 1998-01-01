عباس: القيادة الفلسطينية" تواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية

رام الله/سما/

أكد، الرئيس محمود عباس أن "القيادة الفلسطينية" تواصل جهودها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في قطاع غزة، كما هي في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال استقبال السفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأطلع عباس، السفير القطري، على آخر المستجدات السياسية، والأوضاع التي يعيشها شعبنا الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته التعسفية.

بدوره أكد السفير العمادي، التزام قطر بدعم الشعب الفلسطيني عبر الشرعية الفلسطينية، وجهود الرئيس محمود عباس لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.