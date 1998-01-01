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الوقت لم يعد يحتمل التأجيل

فيديو- عزام الأحمد يكشف عن اتصالات مصرية مع الفصائل لتنفيذ اتفاق المصالحة

الإثنين 02 يوليو 2018 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو- عزام الأحمد يكشف عن اتصالات مصرية مع الفصائل لتنفيذ اتفاق المصالحة



سما / القاهرة

كشف عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأثنين، عن تحركات واتصالات تجرى بين مصر والفصائل الفلسطينية في الوقت الراهن لتنفيذ اتفاق المصالحة.

وقال الاحمد في تصريحات لقناة "الغد" من القاهرة، إن مصر وجهت دعوات وبدأت التحرك مع الاطراف المعنية جميعها، في إشارة لتفعيل ملف المصالحة، مشيراً إلى أنه لم يعد الوقت يحتمل التأجيل، مشدداً على ضرورة تمكين وتسليم حكومة التوافق الوطني إدارة شؤون قطاع غزة بالكامل.

وأكد الأحمد أن الجانب الفلسطيني متمسك بالوساطة المصرية، مشدداً على عدم الحاجة إلى اتفاق جديد أو حوارات جديدة بين الفصائل.

وأضاف "لا يوجد حاجة إلى حوارات جديدة بين الفصائل ولا اتفاقات جديدة ولا وسطاء جدد، انما مطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومصر نتمسك بها كوسيط نزيه يحظى بثقة الكل الفلسطيني".

#عزام الاحمد #قناة الغد

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