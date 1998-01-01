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مدرّسون تونسيون يرفضون تصحيح بكالوريوس جغرافيا بسبب "اسرائيل"

الإثنين 02 يوليو 2018 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرّسون تونسيون يرفضون تصحيح بكالوريوس جغرافيا بسبب "اسرائيل"



تونس / وكالات /

إحتج عشرات الأساتذة في مراكز إصلاح امتحانات البكالوريوس 2018 بموضوعي التاريخ والجغرافيا في مدينة القصرين وسط تونس، بسبب إدراج مصطلح "اسرائيل" في دورة مراقبة مطالبين بأنه اذا كان سيتم اعتبار "اسرائيل" دولة فيجب اعتبارها بحسبهم "دولة محتلة" للشعب الفلسطيني.

وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد هؤلاء الأساتذة المحتجين في مقطع فيديو، إن "الاحتجاج هو من أجل أن نبلغ موقفنا لمن يهمه ولمن لا يهمه الأمر وبأننا نرفض الاعتراف بإسرائيل دون إلحاقها بصفة الاحتلال على الأقل".

وقال "نحتج على تضمين اسم دولة إسرائيل في اختبار التاريخ والجغرافيا. الاختبار التونسي لحما ودما. تونس العروبة تونس الأصيلة".

وأشار في كلمته "يجب أن يقترن اسم إسرائيل في أذهان الأطفال بأنها احتلال وكيان صهيوني"، مضيفًا "نحن مع قضايا أمتنا والبوصلة التونسية تشير منذ 1947 أنه لا يوجد شيء فوق الكوكب اسمه إسرائيل".

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