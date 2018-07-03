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تكافل تثمن دعوة جامعة الأقصى لتحرير شهادات الخريجين وتطالب الأزهر بالإقدام خطوة نحو رفع المعاناة عن الخريجين

الإثنين 02 يوليو 2018 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تكافل تثمن دعوة جامعة الأقصى لتحرير شهادات الخريجين وتطالب الأزهر بالإقدام خطوة نحو رفع المعاناة عن الخريجين



غزة/سما/

 ثمنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الإجتماعي "تكافل"، اليوم الاثنين، دعوة جامعة الأقصى لتحرير شهادات الخريجين لأسباب مالية في 3-7-2018 في مقر الجامعة، فرع خانيونس.

وتعتبر تكافل أن أهدافها العملية نجحت في تتويج خريجينا بتحرير شهادتهم الجامعية وذلك إثر الضغوط والممارسات التي نفذتها لجنة تكافل، وصولاً إلى نزول مجلس الجامعة برئاسة د. كمال الشرافي، إلى أهداف تكافل ومنها تحرير شهادات الخريجين كافة.

وطالبت "تكافل" رئيس مجلس جامعة الأزهر د. هاني نجم ، بالإقدام خطوة نحو رفع المعاناة عن خريجي جامعة الأزهر ، والتعامل مع منحة تكافل بروح إيجابية، كما ونبدي إستعدادنا التام للتعامل بطريقة إيجابية وملموسة ،لرفع العراقيل وإزالة العقبات كافة في سبيل مصلحة الخريجيين، أسوة بالجامعات الوطنية المستفيدة من منحة تكافل لتحرير شهادات الخريجين.

#تكافل #شريف النيرب

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