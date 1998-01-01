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جوال تطلق تطبيقاً خاصاً للطلبة وستنشر نتائج التوجيهي مجانا

الإثنين 02 يوليو 2018 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوال تطلق تطبيقاً خاصاً للطلبة وستنشر نتائج التوجيهي مجانا



غزة/سما/

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية الخلوية (جوال) أنها ستقوم بنشر نتائج امتحان الثانوية العامة (الانجاز) مجانا وذلك فور الاعلان عنها رسميا، وذلك في إطار التشاور والتنسيق ما بين الشركة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما قامت الشركة بإعداد تطبيق خاص لطلبة (الانجاز) لمعرفة نتائجهم من خلاله وهذا التطبيق الاول من نوعه في فلسطين.

وبهذا الصدد أعلنت الشركة عن تقديم هذه الخدمة بشكل مجاني لهذا العام، لا سيما وأن إيرادات الرسائل القصيرة الخاصة بالنتائج كانت في العام الماضي تمنح لوزارة التربية والتعليم العالي، لاستخدامها في مشاريع تنموية.

وتتمنى جوال التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة في إمتحان (الانجاز) معربة عن إعتزازها الكبير بالشراكة الدائمة مع وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم ابنائنا الطلبة وينعكس بشكل إيجابي على تحصيلهم العلمي وتعزيز المعرفة لديهم.

#جوتال #نتائج #طلبة #ثانوية

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