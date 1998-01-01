جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اندلاع حريق هائل يقترب من منزل ومزرعة "شارون" بسبب بالونات حارقة

الإثنين 02 يوليو 2018 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع حريق هائل يقترب من منزل ومزرعة "شارون" بسبب بالونات حارقة



غزة/سما/

اندلع حريق هائل مساء اليوم الإثنين، في منطقة وادي "هشكماه" قرب منزل ومزرعة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق ارئيل شارون، بسب الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها شبان من قطاع غزة.

وذكر موقع واللا العبري أن طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة تسببت بحريق بالحقول القريبة من منزل ومزرعة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق ارئيل شارون.

وأوضح الموقع أنَّ النيران التهمت حوالي 200 دونماً من الحقول الزراعية، على الرغم من محاولة الإطفائية محاصرة النيران.

وأشار الموقع أن النيران متواصلة حتى اللحظة، على الرغم من استخدام الإطفائية الإسرائيلية لطائرات وطواقم خاصة لإخماد الحريق.

ويقوم شبان فلسطينيون بشكل شبه يومي بإطلاق طائرات ورقية مثبت فيها عبوات حارقة، باتجاه الأراضي المحتلة شرقي القطاع، وكبدت تلك الطائرات التي يتم صنعها بأدوات بسيطة الاحتلال خسائر باهظة.

#غزة #حريق #طائرات ورقية

أخبار ذات صلة

حريق -ارشيفية

مجددا.. جيش الاحتلال يقصف موقعًا لحماس شمال غزة ردًا على بالونات حارقة

حريق

8 حرائق بمستوطنات "غلاف غزة" بفعل طائرات وبالونات حارقة

نيران

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في مخازن بمخيم العروب بالخليل

معاناه اهالي غزة

الامم المتحدة: قطاع غزة قد يكون أصبح بالفعل "غير صالح للحياة"والموعد النهائي يقترب باسرع مما توقعنا

الاونروا

سويسرا تعتبر الاونروا "مشكلة " بسبب "عدم واقعيتها "

الشهيد ياسر عرفات

كتاب: شارون أمر بإسقاط طائرة مدنية لقتل الراحل " ياسر عرفات

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : الرئيس سيعرض على حماس خلال ايام خطة شاملة حول غزة والمصالحة

صور : استشهاد ثلاثة رجال امن اثر حادث سير في جنين

مسؤول قطري : مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لـ "صفقة حول أوضاع غزة

﻿«لجنة غزة» تقدم تقريرها النهائي لعباس وتحركات مصرية قريبة لإعادة حوارات المصالحة

وفاة فتاة بظروف غامضة في غزة

بالصور: تعرفوا على زي الجيش الاسرائيلي الجديد

السيناريو الذي قد يثير قلق إسرائيل على حدودها الشمالية

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: صفقة القرن لن تنجح والقيادة لن تتنازل عن الثوابت الفلسطينية

مواجهات- ارشيف

شهيد وجريحان بنيران الاحتلال قرب رفح جنوب قطاع غزة

عباس زكي

عباس زكي: الإجراءات على غزة في حكم المنتهي وعلى السلطة أن تُعطي شعبنا في غزة دون الكيل بمكيالين

ارشيفية

حكومة أستراليا تقرر تعليق مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية

مسيرة

الآلاف في رام الله يرفضون "صفقة القرن" ويدعمون أبو مازن