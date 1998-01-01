اندلاع حريق هائل يقترب من منزل ومزرعة "شارون" بسبب بالونات حارقة

غزة/سما/

اندلع حريق هائل مساء اليوم الإثنين، في منطقة وادي "هشكماه" قرب منزل ومزرعة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق ارئيل شارون، بسب الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها شبان من قطاع غزة.

وذكر موقع واللا العبري أن طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة تسببت بحريق بالحقول القريبة من منزل ومزرعة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق ارئيل شارون.

وأوضح الموقع أنَّ النيران التهمت حوالي 200 دونماً من الحقول الزراعية، على الرغم من محاولة الإطفائية محاصرة النيران.

وأشار الموقع أن النيران متواصلة حتى اللحظة، على الرغم من استخدام الإطفائية الإسرائيلية لطائرات وطواقم خاصة لإخماد الحريق.

ويقوم شبان فلسطينيون بشكل شبه يومي بإطلاق طائرات ورقية مثبت فيها عبوات حارقة، باتجاه الأراضي المحتلة شرقي القطاع، وكبدت تلك الطائرات التي يتم صنعها بأدوات بسيطة الاحتلال خسائر باهظة.