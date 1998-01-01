ادعيس: إسرائيل حولت المسجد الابراهيمي إلى ثكنة عسكرية لعدم وصول المواطنين

رام الله/سما/

تفقد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس اليوم الاثنين الحرم الابراهيمي الشريف والتكية الابراهيمية واطلع على الإجراءات التعسفية التي تتبعها وتمارسها سلطات الاحتلال لعرقلة الوصول إلى الحرم وأداء الصلاة فيه .

وبين ادعيس إن إسرائيل حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية، فارضة قيودا صارمة وقاسية بحق وصول المواطنين إليه مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية وحرية الوصول الى الأماكن المقدسة.

وبين ادعيس أن إجراءات وممارسات الاحتلال مستمرة منذ مذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف من أجل تغيير طابعه الإسلامي وفرض واقع جديد.

داعيا المواطنين الى شد الرحال ودوام المرابطة بالحرم الإبراهيمي الشريف وتكثيف وجودهم به، لقطع الطريق على الاحتلال ومستوطنيه للاستيلاء عليه.

واكد ادعيس على دورالقيادة والحكومة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المقدسات في ظل الحصار والاحتلال منوها أنه رغم كل تلك الاعتداءات والظلم والعدوان إلا أن شعبنا مصمم على الاستمرار في نضاله حتى تحقيق أهدافه وطموحاته وحماية مقدساته.

كما تراس ادعيس اجتماع بتكليف من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لبحث واقع الحرم الابراهيمي وما يعانيه من انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، يضم ممثلين عن محافظة الخليل والبلدية ولجنة اعمار الخليل والارتباط المدني والعسكري والدفاع المدني .

واستمع ادعيس لشرح لطبيعة انتهاكات الاحتلال في الحرم الابراهيمي الشريف و معاناة المواطنين في منطقتي تل الرميدة وشارع الشهداء في البلدة القديمة واعاقة سكانها بالدخول والخروج ، بالاضافة الى الجهود والمساعي المبذولة لحماية وترميم الحرم الابراهيمي كتركيب اجهزة انذار واطفاء من اجل السلامةالعامة.

هذا وأكد ادعيس للحضور اهتمام الحكومة ومتابعتها ودعمها لمحافظة الخليل وخاصة الحرم الابراهيمي والتكية الابراهيمية شاكراً لجميع الجهات ذات العلاقة على تعاونهم المتواصل مع وزارة الاوقاف في كافات المجالات .

وفي سياق جولته التفقدية بحث ادعيس مع مدير عام اوقاف الخليل اسماعيل ابو الحلاوة والعاملين في مديرية اوقاف الخليل وموظفي الحرم الابراهيمي الخطط الموضوعة لمواجهة استهداف الحرم الابراهيمي حيث اكد على اهمية وزارة الاوقاف وعلى ثقل الامانة الملاقة على موضفيها , مبينا بأنه على استعداد كامل للتعاون مع كافة كوادر الوزارة من أجل العمل والبناء والتطوير والمحافظة على الاملاك الوقفية والمواقع الدينية المهددة.