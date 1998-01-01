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صيدم يبحث تأسيس حاضنة للأبحاث العلمية

الإثنين 02 يوليو 2018 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

بحث وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم الاثنين تأسيس حاضنة خاصة بالأبحاث العلمية مع وفد من جامعة نوتردام الأمريكية بهدف لتشجيع البحث العلمي المشترك بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية والأمريكية.

وضم الوفد المكلف من الجامعة الأمريكية: توم بوركال، وكيفين فينك، وليث صبيحات، وفق بيان للوزارة وصل "صفا".

وأشار صيدم إلى أن هذا اللقاء تضمن بحث تأسيس حاضنة لدعم البحث العلمي، والتشبيك بين الجامعات الفلسطينية والعالمية، وتسهيل مهمة الباحثين وبناء قدراتهم بما يسهم في دعم رؤية الوزارة وتوجهها لدعم البحث العلمي.

بدورهم، أعرب أعضاء الوفد عن امتنانهم على الاهتمام بالبحث العلمي والبرامج التي تخدم قطاع التعليم العالي بشكل عام، مؤكدين رغبة جامعة نوتردام في خلق شراكات فاعلة تخدم البحث العلمي على مستوى الجامعات المستهدفة واستدامة الشراكات وتفعيلها.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على متابعة القضايا التي طرحت بين الفريق والجهات المختصة في الوزارة لمأسسة التعاون ضمن رؤى ومنهجيات واضحة.

وفي سياق متصل، أطلع صيدم رئيس جامعة فاسار الأمريكية في نيويورك إليزابيث برادلي على برامج الوزارة ومشاريعها وواقع التعليم العالي الفلسطيني والتحديات التي يواجهها هذا القطاع.

وتطرق صيدم خلال اللقاء إلى عديد البرامج التطويرية التي تقودها الوزارة ومن أبرزها الرقمنة، ودمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام، ومدارس التعلم الذكي وغيرها من الجهود التي تبذلها في سياق تعزيز البحث العلمي والنشاطات الطلابية وغيرها.

من جهتها، أشادت برادلي بجهود الوزارة ومساعيها الجادة لتطوير التعليم ومد جسور من التعاون الأكاديمي والعلمي مع مختلف المؤسسات الدولية، مطلعة الوزير على برامج الجامعة وتخصصاتها، معبرةً عن أملها في بلورة الشراكة مع الوزارة في المجالات المشتركة.

#صيدم #تعليم #فلسطين

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