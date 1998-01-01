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8 حرائق بمستوطنات "غلاف غزة" بفعل طائرات وبالونات حارقة

الإثنين 02 يوليو 2018 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 حرائق بمستوطنات "غلاف غزة" بفعل طائرات وبالونات حارقة



غزة/سما/

اندلعت 8 حرائق اليوم الاثنين في مستوطنات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة بفعل طائرات وبالونات حارقة أطلقت من شرق القطاع.

وذكرت مواقع عبرية أن ثماني حرائق موزعةً في غلاف غزة اندلعت بفعل طائرات وبالونات حارقة أطلقت من غزة.

ونشر جيش الاحتلال منظومة ليزرية لإسقاط الطائرات والبالونات الحارقة عن بعد.

وقالت القناة "الثانية" العبرية إن المنظومة تعمل على العثور على الطائرات والبالونات واستهدافها بأشعة ليزر ذات كثافة عالية ما يؤدي لاحتراق الهدف.

ونجح الشبان خلال الأسابيع الماضية في إحراق عشرات آلاف الدونمات المزروعة للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بواسطة الطائرات الحارقة، ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.

#حريق #بالونات

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