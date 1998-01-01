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توتير تحجب 35 حسابا لحماس وحزب الله داخل إسرائيل

الإثنين 02 يوليو 2018 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتير تحجب 35 حسابا لحماس وحزب الله داخل إسرائيل



القدس/سما/

حجبت شركة تويتر، اليوم الاثنين، 35 حسابا لحركة حماس وحزب الله اللبناني داخل إسرائيل.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، أنه تم إغلاق تلك الحسابات بطلب وجهته لإدارة شركة شبكة تويتر الاجتماعية.

وطالب وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، شركة تويتر بإغلاق 5 حسابات أخرى لحماس وحزب الله لا تزال نشطة.

وقال عبر تويتر "في الوقت الذي تقود فيه حماس إرهاب الطائرات الورقية الحارقة في الجنوب ويهدد حزب الله سكان شمال البلاد ليس من الواضح لماذا تمتنع تويتر عن إزالة جميع الحسابات التابعة لهاتين الحركة والمنظمة"

#تويتر #حماس #حزب الله

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