جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

50 انتهاكاً لـ "فيس بوك" ضد المحتوى الفلسطيني خلال شهري مايو ويونيو

الإثنين 02 يوليو 2018 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

قال مركز صدى سوشال إن موقع فيس بوك يواصل الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني بوتيرة متصاعدة وخاصة في ظل مسيرة العودة على حدود قطاع غزة.

وأوضح المركز أنه وثق ٥٠ انتهاكاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهري مايو ويونيو غالبيتها عبر موقع "فيس بوك الذي وصلت نسبة الانتهاكات فيه إلى ٤٠ انتهاكاً منها: صفحة مش هيك السياسية الساخرة، صفحة فلسطين نت، وكالة الرأي الإعلامية، صحيفة الرسالة، شبكة فلسطين للحوار، فلسطين لايف، فضائية فلسطين اليوم، الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت".

وأضاف أن عمليات الحذف لم تقتصر عبر فيس بوك، إذ حذف موقع تويتر عدداً من الحسابات الفلسطينية منها: شبكة فلسطين للحوار وخبر عاجل من غزة والناشطة روان الضامن، أما موقع اليوتيوب فقد حذف قناة الصحفي محمد الخطيب، فيما حذف تطبيق الانستغرام حساب وكالة شهاب.

وتتذرع وسائل التواصل بالتحريض على العنف والإرهاب لحذف المحتوى الفلسطيني، فيما تتجاهل التحريض الذي يقوم به الاحتلال عبر وسائل إعلامه.

#فيس بوك #انتهاكات

أخبار ذات صلة

قصف- ارشيف

" مجد الأمني" يقدم نصائح أمنية للجمهور الفلسطيني خلال التصعيد

هنية - ارشيف

هنية: مسيرة العودة ستنتقل للضفة وستستمر لما بعد 15 مايو ويتوعد الاحتلال بـ"أم المسيرات"

اسرى فلسطينيون - ارشيف

أسرى فلسطين / 370 حالة اعتقال خلال مايو بينها 18 امرأة و55 طفلاً

صحيفة": الكويتيون يفضلون المعلم الفلسطيني لأسباب "وجدانية"

مروان البرغوثي

البرغوثي يوجه من "عزله الانفرادي " رسالة الى الشعب الفلسطيني

محمود العالول- ارشيف

العالول ينفي لـ" سما" نية الرئيس عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : الرئيس سيعرض على حماس خلال ايام خطة شاملة حول غزة والمصالحة

صور : استشهاد ثلاثة رجال امن اثر حادث سير في جنين

مسؤول قطري : مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لـ "صفقة حول أوضاع غزة

﻿«لجنة غزة» تقدم تقريرها النهائي لعباس وتحركات مصرية قريبة لإعادة حوارات المصالحة

وفاة فتاة بظروف غامضة في غزة

بالصور: تعرفوا على زي الجيش الاسرائيلي الجديد

السيناريو الذي قد يثير قلق إسرائيل على حدودها الشمالية

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: صفقة القرن لن تنجح والقيادة لن تتنازل عن الثوابت الفلسطينية

مواجهات- ارشيف

شهيد وجريحان بنيران الاحتلال قرب رفح جنوب قطاع غزة

عباس زكي

عباس زكي: الإجراءات على غزة في حكم المنتهي وعلى السلطة أن تُعطي شعبنا في غزة دون الكيل بمكيالين

ارشيفية

حكومة أستراليا تقرر تعليق مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية

مسيرة

مسيرة حاشدة وسط رام الله رفضا لـ"صفقة القرن" ودعما للرئيس