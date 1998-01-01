50 انتهاكاً لـ "فيس بوك" ضد المحتوى الفلسطيني خلال شهري مايو ويونيو

غزة/سما/

قال مركز صدى سوشال إن موقع فيس بوك يواصل الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني بوتيرة متصاعدة وخاصة في ظل مسيرة العودة على حدود قطاع غزة.

وأوضح المركز أنه وثق ٥٠ انتهاكاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهري مايو ويونيو غالبيتها عبر موقع "فيس بوك الذي وصلت نسبة الانتهاكات فيه إلى ٤٠ انتهاكاً منها: صفحة مش هيك السياسية الساخرة، صفحة فلسطين نت، وكالة الرأي الإعلامية، صحيفة الرسالة، شبكة فلسطين للحوار، فلسطين لايف، فضائية فلسطين اليوم، الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت".

وأضاف أن عمليات الحذف لم تقتصر عبر فيس بوك، إذ حذف موقع تويتر عدداً من الحسابات الفلسطينية منها: شبكة فلسطين للحوار وخبر عاجل من غزة والناشطة روان الضامن، أما موقع اليوتيوب فقد حذف قناة الصحفي محمد الخطيب، فيما حذف تطبيق الانستغرام حساب وكالة شهاب.

وتتذرع وسائل التواصل بالتحريض على العنف والإرهاب لحذف المحتوى الفلسطيني، فيما تتجاهل التحريض الذي يقوم به الاحتلال عبر وسائل إعلامه.