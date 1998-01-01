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ليعلم سفير قطر أن لشعبنا مشروع تحرري لن نقايضه بالمساعدات الإنسانية

لجان المقاومة: تصريحات العمادي تساوق مشين مع صفقة ترامب

الإثنين 02 يوليو 2018 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: تصريحات العمادي تساوق مشين مع صفقة ترامب



غزة/سما/


قالت لجان المقاومة في فلسطين بأن تصريحات السفير القطري محمد العمادي تعبر عن حالة التساوق المشين من بعض الأنظمة العربية الرسمية مع صفقة ترامب الخبيثة التي تستهدف قضيتنا الوطنية وطمس هويتنا الفلسطينية .
وأضافت لجان المقاومة على العمادي ومن يسير في الركب الأمريكي أن يعي جيداً أن شعبنا الفلسطيني البطل لديه مشروعه الوطني التحرري الذي يسعى خلاله تحرير الأرض  وتطهير المقدسات وإنهاء الإحتلال ودحره عن فلسطين .
وأكدت لجان المقاومة بأن دماء أبناء شعبنا الفلسطيني أغلى من مشاريع العمادي الذي يريد من خلاله أن يفرض نفسه وصياً على قطاع غزة أو وسيطاً للمبادرات الدولية فالكرامة الفلسطينية ودماء شعبنا وحقنا التاريخي الراسخ لن نقايضه ولن نبيعه بالمساعدات الإنسانية .
وأضحت لجان المقاومة بأن شعبنا المنتفض في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة والثائر في إنتفاضة القدس بالضفة والقدس يرسل رسالة للعالم أجمع عبر تضحياته العظيمة بأن قضية الشعب الفلسطيني عنوانها الحرية والخلاص من الإحتلال البغيض .
وختمت اللجان تصريحها بالقول "من يقف مع شعبنا في جهاده ونضاله لإسترداد حقوقه فله التحية والتقدير من شعبنا ومقاومته ومن يريد موقف الحياد أو موقف الشريك في المؤامرة فلن يغفر له شعبنا وأمتنا التي ستقاتل حتى النصر بإذن الله" .
 

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