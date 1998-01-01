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شهيد وجريحان بنيران الاحتلال قرب رفح جنوب قطاع غزة

الإثنين 02 يوليو 2018 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وجريحان بنيران الاحتلال قرب رفح جنوب قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران بجراح متفاوتة عصر اليوم الإثنين، بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي عندما تواجدوا بالقرب من رفح.

وحسب شهود عيان فقد حاصرت قوات الاحتلال أربعة من الشبان شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وأطلقت النار عليهم، حيث تواردت أنباء عن إصابات، حيث وثفت جراح احدهم بالخطيرة جدا.

بالمقابل، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الاسرائيلي أطلق النار على خلية تتكون من أربعة فلسطينيين بزعم اجتيازها الحدود واغتيال أحدهم وإصابة آخرين، فيما رجحت معلومات إقدام جنود الاحتلال على اعتقال بعض الشبان مما تم محاصرتهم وإصابتهم.

#اصابات #احتلال

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