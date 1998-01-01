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الحمد الله يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية ويطلع على اخر التطورات

الإثنين 02 يوليو 2018 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، مفتي القدس والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين، حيث اطلع على آخر التطورات في مدينة القدس، وانتهاكات الاحتلال بحق المدينة ومقدساتها المسيحية والاسلامية.

وادان رئيس الوزراء التصعيد الاسرائيلي بحق مدينة القدس والمقدسيين، خاصة اقتحامات المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الأقصى، مجددا في هذا السياق مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لتوفير حماية دولية لشعبنا ومقدساته، لا سيما في ظل ما  يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه.

وحيى الحمد الله أهلنا في القدس، مشددا على انهم يشكلون خط الدفاع الاول امام اعتداءات الاحتلال، مجددا تأكيده على أولوية القدس لدى القيادة والحكومة، ومواصلة دعم المدينة والمقدسيين.

#الحمد الله #مفتي القدس

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