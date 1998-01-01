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مستوطنون إسرائيليون يُغرقون الأراضي الزراعية للفلسطينيين بمياه الصرف

الإثنين 02 يوليو 2018 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما

أقدم مستوطنو عميحاي الجديدة، على إغراق الأراضي الزراعية للفلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، بمياه الصرف الصحي.

وينعكس هذا  الأمر سلبيًا على الصحة العامة للفلسطينيين الذين يستهلكون إنتاجها الزراعي.

ويقوم المستوطنون بحفر مستنقع واسع؛ لتجميع المياه العادمة قرب حقول الفلسطينيين، ويضخون إليها مياه المجاري، لكن الحفرة تفيض فتُغرق مياه الصرف الصحي الحقول، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين.

يُذكر أن مستوطنة "عميحاي" الجديدة أقيمت بعد إخلاء المستوطنين من عمونة، وتعيش فيها 40 عائلة من عائلات المستوطنين.

#مستوطنين

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