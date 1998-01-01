الصحة :أدوية لعلاج السرطان ومطاعيم للأطفال بمليون دولار الى غزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة ظهر اليوم، عن تجهيزها لشحنة أدوية خاصة بعلاج السرطان، ومطاعيم للأطفال، بقيمة مليون دولار، حيث سيتم تسيرها الى مستودعات الوزارة في قطاع غزة صباح غد الثلاثاء.

وقال وزير الصحة د. جواد عواد في بيان صحفي " تم التحضير بشكل عاجل لشحنة من الأدوية والمطاعيم، ويجري العمل على إصدار تصاريح العبور لها الى القطاع ، بحيث سيتم تسيرها يوم غد الثلاثاء من مستودعات الوزارة بنابلس الى مستودعاتها في قطاع غزة".

وشدد الوزير عواد أن هناك متابعه من السيد الرئيس، ورئيس الوزراء، مشيراً الى أن الوزارة تعمل قصارى جهودها في خدمة وعلاج المرضى، و توفير الأدوية، والمستلزمات الطبية، لأبناء شعبنا في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.