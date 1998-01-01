صيدم يبحث استملاك أراضٍ لصالح توسعة مدارس حكومية في نابلس

بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الإثنين، إمكانية استملاك أراضٍ في نابلس لصالح توسعة مدارس حكومية بما يضمن التخلص من أي إشكاليات تعيق المسيرة التعليمية كالاكتضاض في الصفوف، والتخلص من المباني المستأجرة.

جاء ذلك خلال لقائه، بمكتبه، مع وزير النقل والمواصلات م. سميح طبيلة والمكلف من مجلس الوزراء بمتابعة دراسة إمكانية شراء أو استملاك أراضٍ في نابلس لصالح إقامة مدارس، وذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومدير عام الأبنية م. فخري الصفدي، والقائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية نيفين مصلح.

وأكد صيدم حرص الوزارة على المضي قُدماً في توسعة وصيانة المدارس، وذلك بما يضمن توفير التعليم النوعي للطلبة، وذلك ضمن بيئة مدرسية تضاهي ما هو متبع عالمياً من حيث توفير البيئة التعليمية الصديقة للطفل والمدارس الخضراء والنموذجية.

من جهته، أشاد طبيلة بما حققته وزارة التربية من إنجازات ونجاحات أحدثت نقلة نوعية على صعيد القطاع التعليمي، مؤكداً مساندة هذه الجهود لتحقيق التغيير الإيجابي الملموس.