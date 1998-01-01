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الأونروا تؤكد علي الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة في المخيمات الصيفية

الإثنين 02 يوليو 2018 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

أكد رئيس مكتب الأونروا بخان يونس د. محمد العايدي, على فكرة الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة مع أندادهم من غير المعاقين في المخيمات الصيفية وإشراكهم في كافة البرامج والأنشطة لتعزيز الثقة بأنفسهم و المساهمة في تغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاه الإعاقة

جاء ذلك خلال جوله تفقدية  قام بها اليوم للمخيم الصيفي الذي تنظمه جمعية اعمار للتنمية والتأهيل بخانيونس بمشاركة 90 طفل وطفلة من سن 8 الى 14 ويستمر لمدة اسبوعين

وذكر العايدي أن تنظيم هذه المخيمات الصيفية يأتي استكمالا لدور برنامج مخيمات "أونروا" الذي تطلقه سنويا بهدف التخفيف من المعاناة ،وتابع:" أونروا خلال الأيام ستفتتح  مخيماتها لتنشيط برنامج الصحة النفسية للأطفال بغزة، والتخفيف من همومهم اليومية التي سببها الحصار، والحروب".

من جهته رحب مسؤل دائرة المشاريع والتنمية بالجمعية عماد اسليم  بالعايدي معتبرا زيارته دعم للأنشطة التى تنظمها " اعمار" فى مجال خدمة الطفولة وعملية الدمج التى تراعي احتياجات ذوي الاعاقة، مثمنا جهود الوكالة في دعم إحتياجات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده،

وأكد على متانة العلاقة الثنائية بين الوكالة وجمعيته التي أثمرت عن تنفيذ جملة من المشاريع المهمة والحيوية ابرزها تنفيذ مشروع المسح السمعي لأطفال مدارس وكالة الغوث الدولية.

#الأونروا #ذوي الإعاقة #المخيمات الصيفية

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