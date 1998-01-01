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حكومة أستراليا تقرر تعليق مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية

الإثنين 02 يوليو 2018 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة أستراليا تقرر تعليق مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة خارجية استراليا جولي بيشوف اليوم عن وقف تحويل مساعدات مالية مباشرة الى السلطة الفلسطينية بسبب "تخوفات من أن هذه الأموال تصل الى عائلات الأسرى الفلسطينيين ومنفذي العمليات" ضد الأهداف الإسرائيلية .

ويتم الحديث عن نحو 10 ملايين دولار استرالي يتم تحويلها سنويا من الحكومة الأسترالية لصندوق دعم للفلسطينيين الذي أقامه البنك الدولي. وقالت بيشوف إنها "توجهت الى السلطة الفلسطينية في أواخر شهر أيار/مايو الماضي من أجل الحصول على جواب منها، لكنها لم تردّ".

وأضافت "طلبت توضيحا إذا ما تم استخدام هذه الأموال لخدمة الأسرى الذين تمت إدانتهم، ورغم أنني متأكدة من أن هذه الأموال لم تستخدم في السابق لهذا الغرض، إلا أنه يوجد لدي تخوف من أن هذه الأموال سيتم استخدامها لأغراض وأهداف لا تؤيدها أستراليا".

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية الى أن المساعدات التي تقدمها بلادها لصندوق الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين في مجال الصحة والغذاء والمياه والثقافة ستستمر. ووفق الإحصائيات الموجودة، فإن صندوق الأمم المتحدة يقدم سنويا 1.9 مليون دولار للفلسطينيين، وتخصص نسبة 75% من هذه الأموال تمويل مشاريع في قطاع غزة.

#أستراليا #السلطة #دعم

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