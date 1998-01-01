خضوري ونادي شويكة يختتمان سلسلة من الدورات التدريبية

رام الله / سما /

اختتمت جامعة فلسطين التقنية خضوري بالتعاون مع مركز مصادر التنمية الشبابية – نادي شويكة، سلسسلة من الدورات التدريبية في مهارات التوظيف ومبادئ الاعلام والقيادة والتكنولوجيا، بواقع ثماني دورات استفاد منها ما يزيد عن 170 طالباً وطالبة.

وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم متابعة الخريجين والتوظيف في الجامعة أ. وجدي الجلاد ان الجامعة تسعى من خلال شراكتها مع المؤسسات المهتمة بالشباب وتطوير قدراتهم الى تأهيل طلبة خضوري وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل والمنافسة على المستويين المحلي والدولي.

من جانبها بينت منسقة مشروع الشراكة مع الشباب في محافظة طولكرم أ. سهى مرعي أن سلسلة تدريب الكوادر الشبابية تهدف الى بناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من الانخراط بسوق العمل، وتوجيههم نحو الإنتاجية والعمل الريادي والابداعي.

وأضافت أ. مرعي ان اختيار المحاور التدريبية لطلبة خضوري جاء بناء على تقديم احتياجات الشباب واستنادا الى توصيات واحتياجات القطاع الخاص، ودراسات احتياجات الشباب التي أنجزتها مؤسسة أيركس للأبحاث.