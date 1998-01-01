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الجيش المصري يقتل 40 ارهابيا في سيناء

الإثنين 02 يوليو 2018 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري يقتل 40 ارهابيا في سيناء



العريش / وكالات /

قالت قوات الامن المصري انها قتلت 40 مسلحا واصابت ما لايقل عن 20 آخرين، وضبطت 15 مسلحا بالإضافة الى أسلحة ومتفجرات.وأضافت القوات ان ذلك جاء خلال حملات عسكرية نوعية جنوب مدينة رفح بمشاركة القوات الجوية، لملاحقة العناصر المسلحة الخطيرة من تنظيم داعش الارهابي.
وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوي بسيناء أن قوات الجيش نجحت في القبض علي قيادي بتنظيم داعش بسيناء سوري الجنسية بعد حصاره في عملية نوعية كبيرة وضبطه حيا، وعقب التحقيقات الامنية معه أرشد القوات الأمنية المصرية عن العديد من البؤر الارهابية، واماكن اختباء عناصر القوة الضاربة لتنظيم داعش جنوب مدينة رفح، وخنادق وملاجىء وانفاق تحت الارض ومخازن متفجرات سرية، وعلى الفور تم وضع خطة عسكرية شنت فيها قوات الجيش حملات عسكرية متعددة في توقيت واحد على عدة قرى جنوب رفح بمشاركة القوات الجوية واشتبكت القوات مع عدد كبير من المسلحين وحاصرت جميع البؤر التي أرشد عنها المسلح السوري.

 كما قصفت القوات الجوية 8 سيارات ودمرتهم وبداخلهم اعداد كبيرة من المسلحين كانوا يحاولون الفرار من ضربات وصورايخ الطائرات، كما دمرت القوات الجوية عددا كبيرا من الدراجات النارية بينما ضبطت قوات الجيش مخازن متفجرات وملاجىء وخنادق وضبط مسلحين بينهم مصابين بينهم جنسيات أجنبية عربية.
 

#مصر #سيناء #داعش

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