بلدية غزة تناقش الآثار البيئية والاجتماعية لتطوير شارعٍ بحي التفاح

غزة / سما /

ناقشت بلدية غزة الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع تطوير شارعي الشرفا وحبوش بحي التفاح خلال عقدته بمركز رشاد الشوا الثقافي حضره؛ عضو المجلس البلدي سمعان عطا الله ، وطاقم من مهندسي دائرة إعداد المشاريع في البلدية ، ولجنة الحي، وجمع غفير من أهالي المنطقة .

وأكد سمعان عطا الله خلال اللقاء أهمية التعاون المشترك بين البلدية والمواطنين خلال تنفيذ المشروع بما يعجل في سرعة إنجازه وفقا للوقت المحدد، موضحاً أن بلدية غزة تبذل جهودا مستمرة للرقي بالمدينة وتسعى لتنفيذ مشاريع خدماتية وتطويرية في كافة مناطق المدينة وفقا للإمكانيات المتاحة لديها.

وأضاف أن البلدية تختار المناطق التي ينفذ بها المشاريع وفقاً لمعايير عدة أهمها: أقدميه المنطقة، والكثافة السكنية، والحيوية، موضحاً أن شارعي الشرفا وحبوش بحي التفاح بحاجة للتطوير نظراً لتردي البنية التحتية فيه .

وقدم م . مهند صالحة من دائرة إعداد المشاريع شرحاً عن المشروع وقال: إن المشروع مقدم ضمن منحة من صندوق تطوير وإقراض البلديات_ برنامج تطوير البلديات_ المرحلة الثالثة، الدورة الأولى بقيمة 315 ألف يورو ويهدف لتطوير الشارع المذكور وتأهيل بنيته التحتية .

وأوضح أن المشروع يشمل؛ تمديد خطوط جديدة للمياه والصرف الصحي وإنشاء شبكة إنارة وتبليط الشارعين والأرصفة ببلاط ( الإنترلوك )، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار التي تتجمع في الشارع خلال فصل الشتاء .

وبين أن الطول الإجمالي للشارعين يبلغ نحو 550 مترا ويتراوح العرض مابين 12 و 6 أمتار وسيتم تنفيذه خلال 150 يوما اعتبارا من تاريخ بدء التنفيذ ومن المقرر البدء في تنفيذه في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل .

وجرى خلال اللقاء الـتأكيد على أهمية تعاون المواطنين مع البلدية، وبحث سبل تلافي أي مشاكل قد تنتج أثناء عملية التنفيذ وسبل تعزيز التواصل بين البلدية والمواطنين من خلال مكتب الإشراف الميداني الذي سيقام للإشراف على المشروع.

وأتفق المشاركون على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية والمواطنين في المنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع ومعالجة أي مشاكل قد تطرأ والإسراع في إنجاز المشروع وفقا للمدة المحددة له.