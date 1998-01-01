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مستوطنون يقتحمون الاقصى

الإثنين 02 يوليو 2018 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون الاقصى



القدس المحتلة/سما/

اقتحم عشرات المستوطنين ظهر اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة التي واصلت فرض الإجراءات المشددة على الفلسطينيين بمنعهم الدخول للمسجد.

وذكرت دائرة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 51 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية على عدة مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، بالإضافة إلى تنفيذ خمسة من عناصر شرطة الاحتلال جولة في مسجد قبة الصخرة المشرفة وساحات المسجد.

وقالت إن مجموعة من المستوطنين أدوا خلال الاقتحام طقوسا تلمودية، فيما ألقى أحدهم نفسه على الأرض في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى، وتم إخراجه من قبل شرطة الاحتلال.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المطرفين بدءاً من دخولهم عبر باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتجولهم بشكل استفزازي في باحات الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وقال شمقدسيون ان شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى التضييق على عمل الحراس.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية، فيما تزداد وتيرة تلك الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية.

#مستوطنون #الاقصى #اقتحام

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