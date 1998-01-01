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الجيش الإسرائيلي قتل 25 طفلا منذ بداية العام الجاري

الإثنين 02 يوليو 2018 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي قتل 25 طفلا منذ بداية العام الجاري



غزة / سما /

 قتل الجيش الإسرائيلي، 25 طفلا في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، بحسب مؤسسة أهلية.

وقالت جمعية "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين"، في بيان صحفي، إن الجيش الإسرائيلي قتل 25 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري بينهم 21 طفلا في قطاع غزة.

وأضافت الجمعية أن الجيش الإسرائيلي "تعمّد قتل الأطفال عبر استخدام الذخيرة الحية".

وبحسب متابعات الجمعية، فقد تبيّن أن "21 طفلا من الـ25 استشهدوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي بصورة مباشرة، 11 منهم كانت إصاباتهم في الرأس والرقبة".

وأضافت: "الجيش الإسرائيلي ماضٍ في تصعيده باستخدام القوة المميتة والرصاص الحي ضد الأطفال الفلسطينيين الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر عليه".

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