7 طرق جديدة لتتحلى بالإيجابية دائمًا

وسط ضغوطات الحياة وزخم الأحداث السياسية ومسؤوليات العمل يصبح من الصعب أن يبقى الفرد متفائلًا وإيجابيًا، وشارك بعض رواد المنتدى الإلكتروني “ريديت” تبادل خبراتهم من أجل أن يبقوا في حالة إيجابية.

ونقل موقع “الإندبندنت” البريطاني أفضل 7 خطوات لتبقى دائمًا في حالة إيجابية:

1- خصص مفكرة يومية تكتب فيها 3 أشياء سعيدة وشيء سلبي يحدث لك كل يوم، هذا من شأنه أن يجعلك تفتش عن الأشياء السعيدة التي تحدث لك في يومك، ولا تهملها، والأمر الآخر أن بمراجعتك الأشياء السلبية ستدرك أن الوقت بالفعل يمضي وتضحك على ما مضى.

2- جامل من حولك، أن يكون لك دور في إسعاد آخرين سيجعلك أنت أيضًا تشعر بالسعادة.

3- ممارسة الرياضة تخفف من التوتر والضغط.

4- اترك الأشياء الصغيرة تمر، لا تنزعج وتشغل بالك بالترهات الصغيرة التي من شأنها أن تعكر مزاجك.

5- كافئ نفسك بهدية يوميًا، قد تكون بسيطة مثل كوب كاكاو أو قميص، تدليل نفسك سينعكس عليك بالشعور الإيجابي.

6- كل شيء سيكون على ما يرام، واسي نفسك في أسوأ مواقفها فحتمًا لقد مررت بالأسوأ من قبل.

7- تخلص من السوشيال ميديا، احتفظ بالأغنية التي تحبها لنفسك، اقرأ رواية ولا تشاركها مع أحد، بالإضافة إلى أن الصفحة الرئيسية عادة ما تمتلئ بالأخبار المزعجة ممن حولك وهو ما يؤثر سلبًا عليك.