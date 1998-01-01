مسيرة حاشدة وسط رام الله رفضا لـ"صفقة القرن" ودعما للرئيس

رام الله / سما /

أكد مشاركون في مسيرة جماهيرية في رام الله، اليوم الاثنين، رفض شعبنا لصفقة القرن التي أعدتها الإدارة الأميركية، وتستهدف قضيتنا الفلسطينية، وشعبنا متماسك ومتحد مع قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وكانت مسيرة حاشدة انطلقت، في مدينة رام الله دعما للرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية، ورفضا لصفقة القرن، بمشاركة أعضاء من اللجنين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، وأعضاء المجلس الثوري، والمؤسسة الأمنية والرسمية والأهلية، ورؤساء الهيئات المحلية، وأمناء سر المناطق التنظيمية، والمكاتب الحركية والشبيبة والمرأة، والأسرى المحررون وذوي الشهداء والأسرى، والنقابات والاتحادات، والموظفين.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وصور الرئيس محمود عباس، ورددوا عبارات منددة بالصفقة المشؤومة، وبالانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، وهتافات داعمة للرئيس وسياساته الحكيمة، والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الانقسام.

.. يتبع