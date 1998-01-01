جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسيرة حاشدة وسط رام الله رفضا لـ"صفقة القرن" ودعما للرئيس

الإثنين 02 يوليو 2018 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة وسط رام الله رفضا لـ"صفقة القرن" ودعما للرئيس



رام الله / سما /

 أكد مشاركون في مسيرة جماهيرية في رام الله، اليوم الاثنين، رفض شعبنا لصفقة القرن التي أعدتها الإدارة الأميركية، وتستهدف قضيتنا الفلسطينية، وشعبنا متماسك ومتحد مع قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وكانت مسيرة حاشدة انطلقت، في مدينة رام الله دعما للرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية، ورفضا لصفقة القرن، بمشاركة أعضاء من اللجنين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، وأعضاء المجلس الثوري، والمؤسسة الأمنية والرسمية والأهلية، ورؤساء الهيئات المحلية، وأمناء سر المناطق التنظيمية، والمكاتب الحركية والشبيبة والمرأة، والأسرى المحررون وذوي الشهداء والأسرى، والنقابات والاتحادات، والموظفين.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وصور الرئيس محمود عباس، ورددوا عبارات منددة بالصفقة المشؤومة، وبالانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، وهتافات داعمة للرئيس وسياساته الحكيمة، والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الانقسام.

.. يتبع

#مسيرة #رام الله #الرئيس

أخبار ذات صلة

ترابين ونتنياهو

"صفقة القرن" تتوسع لتشمل "خطة مارشال لغزة" مقابل هدنة دائمة

اسامة- ارشيف

إنطلاق حملة وطنية لإسقاط "صفقة القرن".. "فتح" تدعو للإنخراط بها

مجلي مع هنية

مجلّى : لست مع مقاطعة أمريكا وضد "تسليح الانتفاضة"..ولا أرى "صفقة القرن"!

ترامب وصهره

"ميدل إيست آي" يكشف بنود صفقة القرن.. و"قدس جديدة"

الكابينت

أزمة بين نتنياهو و "الكابينيت" والسبب "صفقة القرن"

القدس- ارشيف

تفاصيل عن "صفقة القرن" يكشفها مسؤولون فلسطينيون و غربيون

الأكثر قراءة اليوم

تم رميهم أحياء داخل قدر كبير فيه ماء يغلي.. جريمة تقشعر لها الأبدان تُدمي قلوب الليبيين

مسؤول قطري : مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لـ "صفقة حول أوضاع غزة

صور : استشهاد ثلاثة رجال امن اثر حادث سير في جنين

الشعبية تعلن عدم مشاركتها في مسيرة رام الله غداً الاثنين لعدم مطالبتها برفع العقوبات عن غزة

البرتغال ترغب في استقبال المهاجرين واللاجئين

دموع “راموس″ تثير “فرحة” لدى مصريين ومشاهير دعما لـ “مو” صلاح

الرئيس عباس يستقبل ميلادينوف ويبحثان حل مشكلة غزة

الأخبار الرئيسية

عباس - ارشيف

مصادر لـ"سما" : الرئيس سيعرض على حماس خلال ايام خطة شاملة حول غزة والمصالحة

حدود غزة -ارشيفية

معاريف : هذه هي أهداف حماس في المرمى الإسرائيلي

مركزية فتح -ارشيفية

﻿«لجنة غزة» تقدم تقريرها النهائي لعباس وتحركات مصرية قريبة لإعادة حوارات المصالحة

ارشيفية

تقرير إسرائيلي يزعم : "حماس" تركز على قواتها البحرية خلال المواجهة المقبلة

حادث سير

صور : استشهاد ثلاثة رجال امن اثر حادث سير في جنين