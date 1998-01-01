4 علامات تظهر تعامل الشريك معك على أنك شخص "مضمون"

من المؤكد أننا جميعا نبحث عن شركاء نضمن وجودهم بجانبنا إلى الأبد، ولكن الشعور بأن الشريك شخص مضمون في حياتنا وأننا مهما فعلنا لن يرحل شيء مؤذ لهذا الشريك، وهذا لأنه يجعله يشعر بأنه شخص مهمل.
ولهذا رصدنا العلامات التي تدل على التعامل مع الشريك على كونه شخصا “مضمونا”
– العلامة الأولى:
أول علامة تدل على شعور الشريك أنك شخص مضمون في حياته هو عدم تقديمه عبارات الشكر لك، فالشخص حين يريد أن يعبر عن تقديره لشريكه أول شيء يقوم بفعله هو الشكر والتقدير، والعكس صحيح حين يشعر أن الشريك مضمون لا يحاول أن يبذل مجهودا يظهر تقديرا فهو ليس في حاجة إلى ذلك.
– العلامة الثانية:
عدم الأخذ بمشورتك أو رأيك يدل أيضا على شعور الشريك أنك شخص مضمون في حياته، فهو لا يهتم أن يشاركك التفاصيل ليظهر حبه، فهو من الأساس ليس في حاجة لإظهار هذا الحب، فالشخص المضمون في حياتنا لا يحتاج إلى أي مجهود.
– العلامة الثالثة:
الخطط المستقبلية وخاصة الخاصة بالعلاقة أمر مشترك بين الشريكين عليهما تقريره سويا، ولكن من العلامات التي تدل على كون الشريك يتعامل معك على كونك شخصا مضمونا في العلاقة هو عدم مشاركته لك عند التفكير والتخطيط لخطوات قادمة، سواء في حياته الشخصية أو في حياتكما معا، فكل شيء شبه مفروض عليك لأن وجودك مضمون ويرى أنك لن ترحل مهما حدث.
– العلامة الرابعة:
وأخيرا عدم محاولة الشريك إسعادك سواء بجلب الهدايا لك في المناسبات الخاصة بك، أو عدم التخطيط للقيام بأشياء تبهجك، كل هذه الأشياء تؤكد أنه يشعر أنك شخص مضمون لا يستحق بذل الجهد كي يظل بجانبه.